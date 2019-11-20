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20.11.2019

Первые 4 Су-30СМ поставлены ВВС Белоруссии

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Иркутский авиазавод передал военно-воздушным силам Белоруссии первые 4 из 12 ранее заказанных многофункциональных истребителей Су-30СМ. Самолеты перелетели к месту базирования своим ходом.

Белорусские пилоты имеют хороший опыт эксплуатации Су-27, дальнейшим развитием которого является Су-30СМ. На вооружении военной авиации союзного России государства до появления Су-30 находилось более двух десятков Су-27. Вторым типом истребителей в ВВС Белоруссии является МиГ-29БН – местная модернизация советской машины (34 машины). Также имеются более 20 боеспособных штурмовиков Су-25 и примерно столько в резерве.

Добавим, что ранее ВВС Белоруссии получили 12 учебно-боевых Як-130, также собранных в Иркутске, где ведется серийное производство таких машин для военных из России и других стран.

Тэги: 
Иркутск
Су-30СМ
Белоруссия
ВВС Беларуси
экспорт
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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