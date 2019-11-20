Минкомсвязи включило новый программный комплекс KFS в Единый реестр российского ПО



Разработанное создателями серверов и систем хранения данных на российских процессорах "Эльбрус" - компанией "Промобит" - программное обеспечение KFS включили 19 ноября в государственный реестр ПО. Софт создан ГК в рамках реализации комплексного проекта «Система хранения данных (СХД) высшего уровня производительности кэш-центричной архитектуры на базе отечественного микропроцессора Эльбрус-8С».

KFS в Едином реестре российских программ отнесено к средствам обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных и серверному и связующему программному обеспечению. На базе программного комплекса можно организовать гибкое, надежное, масштабируемое распределенное хранения данных. Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования, возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры Эльбрус и x86. Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем, использующих данное хранилище.

Как отмечают разработчики, адаптивные характеристики распределенного хранилища актуальны при построении систем хранения быстрорастущих неструктурированных данных (Big Data), данных медицинских систем, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, медиаданных.