Российские частные компании разрабатывают 2 типа ракет-носителей



Анонсировавшиеся в 2014-2016 годах амбициозные планы отечественной компании «Лин Индастриал» по созданию новых ракет для выведения спутников получили продолжение. В 2019 году разработчик в кооперации с еще двумя частными российскими фирмами ведет работу над 2 ракетами – новой версией сверхлегкого «Таймыра» и легкой ракеты «Адлер» («Сибирь»). Что это за проекты?

«Таймыр» (сейчас носит название «ЛАРОС» - по имени предприятия-партнера) - небольшой носитель, предназначенный для вывода на орбиту нано- и микроспутников (то есть миниатюрных космических аппаратов). На ракете предполагается использование двух двигателей собственной разработки, получивших названия в честь пионеров отечественного ракетостроения «Цандер» и «Кондратюк». В конструкции силовых агрегатов используются технологии трехмерной печати и современные материалы, а также электронасосная подача топлива. Создатели проекта называют 2022 год как время начала испытаний новой ракеты.



Интересно, что в компании «ЛАРОС» уточняют, что речь идет сразу о двух версиях носителя. «ЛАРОС-РН1» - это многоразовая 1-ступенчатая суборбитальная 15-метровая ракета с двигателем тягой 500 кгс на пероксиде водорода/керосине. Ее предполагается запустить первой и отработать технологические решения. Запуски планируются со специально подготовленного крупногабаритного автомобильного прицепа.

«ЛАРОС-РН2» будет выводить полезную нагрузку массой до 200 кг на высоту до 400-500 км. Это также будет многоразовый носитель. Его выведут на старт после реализации первого варианта (РН1).

Второй проект недавно был переименован в «Сибирь» (на авиасалоне МАКС-2019 был представлен как «Адлер»). Это значительно более крупная – 30-метровая ракета – с возможностью выведения на низкую околоземную орбиту спутников массой до 1 тонны. В ней будут использованы готовые технологические решения - давно освоенные промышленностью отечественные двигатели РД-108А (применены на ракетах «Союз»). При этом носитель будет многоразовым, и ориентированным на максимальное снижение цены запуска. Эту разработку выполняют совместно «Лин Индастриал» и «Национальная космическая компания», подписавшие соглашение о начале работ летом 2019 года.





Как отмечают создатели ракеты, в ней будет «два ракетных блока, соединенных по тандемной схеме. Топливо для двигателей: окислитель – жидкий кислород, горючее – керосин. Используется серийный, освоенный промышленностью ракетный двигатель с высокой степенью надежности и максимально упрощенными технологическими решениями. Предлагается создать ракету, в которой надежность достигается не усложнением конструкции, использованием дополнительных ступеней и разгонных блоков, а ее упрощением – сокращением количества ступеней до двух и незначительным увеличением массы топлива».