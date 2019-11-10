Российские роботы продолжают покорение Европы



Еще в 3 государствах Европы на работу выйдут российские роботы «Промобот» 4-го поколения (Promobot v.4). Новыми покупателями русских промоботов станут заказчики из Нидерландов, Италии и Австрии, а конечными продажами нашей передовой техники на территории ЕС займется компания Advanced Robotics из Швейцарии.

В российской компании «Промобот» из Перми пояснили, где будут работать их роботы в новых для предприятия странах. Так, итальянцы из медиахолдинга AA Communication заказали робота-консьержа. Российский робот будет встречать посетителей компании, выдавать карты доступа и анализировать посещаемость. Он прибудет в Италию в начале 2020 года и расположится в офисе холдинга — в центре Милана. Разумеется, робот будет общаться с посетителями на итальянском языке.

Другой сервисный промобот будет обслуживать технологические форумы и конференции в Австрии. Его у россиян заказала местная компания Humanizing Technologies GmbH.

А вот для Нидерландов российский производитель отправит сразу 9 своих роботов. Они будут работать с клиентами местного предприятия Loogman, обладающего своей сетью автозаправок и сервисных центров. Особенностью этой поставки на экспорт станет новая языковая «начинка» машин из России – это первый опыт работы с голландским языком. Интересно также, что Нидерланды станут 15-й по счету страной Европы, где выйдут на работу русские роботы.