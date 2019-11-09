4 новых Су-35С для ведущей российской пилотажной авиагруппы



Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре построил для группы высшего пилотажа «Русские Витязи» 4 новых истребителя Су-35С. Это серийные машины, на которых сейчас летают пилоты боевых частей ВКС России.

Как известно, с самого создания в 1991 году «Русские Витязи» входят в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени Валерия Чкалова. Первыми машинами, на которых выступала пилотажная группа и завоевала мировую известность, были обычные серийные советские Су-27. В 2016 году их заменили на 2-местные сверхманевренные Су-30СМ постройки Иркутского авиационного завода (поставлено 8 машин), а в ноябре 2019 года для «Русских Витязей» в Кубинку с Дальнего Востока поступила партия из 4 Су-35С с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина.

Су-35С производится серийно и поступает в ВКС России – сейчас их около 90 машин на вооружении. Также выпущена экспортная версия для ВВС Китая (24 самолета). В 2020 году российские военные получат еще около десятка Су-35С, после чего ожидаются поставки по новому госконтракту. Также в 2020 году начнут поступать в части первые серийные Су-57.