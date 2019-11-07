В России возобновили производство пожарных танков



Омский танковый завод (Омсктрансмаш) в рамках Гособоронзаказа поставил вторую партию специальных гусеничных пожарных машин (СПМ). Новые пожарные танки были изготовлены впервые за последние два года.

"Техносфера. Россия" уже писала, как в 2017 году омские танкостроители передали Российской армии первую партию разработанных на Омсктрансмаше специальных пожарных машин, предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. По итогам их эксплуатации были внесены доработки в конструкцию машины. И в этом году новые «пожарные танки» отправились с предприятия к местам боевого дежурства.

СПМ спроектировали на Омсктрансмаше в 2012 году. Опытная машина была принята на снабжение ВС РФ в 2015 году, а в 2016-2017 годах началось серийное производство. По данным открытых источников наши военные получили 12 СПМ. В 2019 году специальные пожарные машины из Омска показали свои возможности на учениях МТО «Центр-2019», за что предприятие отметили благодарностью от начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. На омском танковом заводе создали универсальную машину для проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ.

Уникальность пожарного танка заключается в том, что он создан с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, а наличие бронированной кабины и системы жизнеобеспечения позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Масса машины - не более 65 тонн, экипаж - 3 человека. Запас воды и огнегасящих веществ – 25 кубических метров, а дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров.