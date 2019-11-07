Российские роботы осваивают Бразилию



Российское предприятие «Промобот», серийно выпускающее сервисных роботов своей разработки, заходит во второй крупный город Бразилии. До конца 2019 года в Рио-де-Жанейро отправятся первые два робота Promobot v.4. Ранее «промоботы» вышли на работу в Сан-Паулу.

Наши роботы будут трудиться в магазинах компании Águia Real в многомиллионном Рио-де-Жанейро, консультировать посетителей магазинов, помогать с навигацией, отвечать на вопросы. Для этого в «Промоботы» четвертого поколения загружена вся необходимая языковая «начинка» на португальском языке. В 2020 году бразильская сторона планирует для своих магазинов закупить еще 12 таких русских роботов.

Добавим, что сегодня созданные в Перми «Промоботы» уже работают в 35 странах мира. Например, в Латинской Америке кроме Бразилии их уже можно встретить в Мексике и Чили.

