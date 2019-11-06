В России строятся еще 2 дизель-электрических подлодки модернизированного проекта 636



В Санкт-Петербурге в начале ноября на «Адмиралтейских верфях» заложены две новые ДЭПЛ проекта 636.3 (06363) для ВМФ России. Это 9-я и 10-я лодки данного проекта для нашего флота.

Проект 636.3 или 06363 представляет собой модернизацию ранее выпускавшихся дизель-электрических субмарин проектов 877 и 636 (известных как «Варшавянка»). Строительство первой серии новых подлодок началось в 2010-11 годах – все 6 кораблей были сданы Черноморскому флоту в 2014-2016 годах. Сейчас ведется строительство второй аналогичной серии из 6 ДЭПЛ для Тихоокеанского флота: они будут сданы заказчику в течение 2020-2022 годов. Заложенные в ноябре в северной столице России две очередные подлодки получили названия «Магадан» (Б-602) и «Уфа» (Б-588).



73-метровые лодки имеют автономность до 45 суток. Экипаж составляют 52 человека. Рабочая глубина составляет 240 метров (предельная – 300 м). Основное вооружение составляют крылатые ракеты, в том числе известный «Калибр», и торпеды.