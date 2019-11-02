Разработка сверхтяжелой российской ракеты стартовала

В России состоялось первое крупное событие в цепочке работ по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК, "Енисей") – Научно-технический совет по рассмотрению эскизного проекта нового носителя, в котором приняли участие представители предприятий, вошедших в кооперацию по созданию новой ракеты.

Согласно прозвучавшим на Научно-техническом совете докладам и выступлениям, в кооперации по первой в 21 веке российской сверхтяжелой ракете задействованы РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, НИИСК, КБ «Мотор», КБТХМ, РКС, НПО Энергомаш», НПО автоматики, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НПЦАП, ЦНИИмаш, НПО «Техномаш», ГНЦ «Центр Келдыша» и организация «Агат». В ходе мероприятия были одобрены выполненные разработки эскизного проекта КРК СТК, способного выводить на орбиту Земли не менее 80 тонн груза или отправлять к Луне 20-тонные корабли. На 2020 год запланирован этап технического проектирования нового носителя. Пока о технических параметрах перспективной отечественной сверхтяжелой ракеты известно следующее – см. наш материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3531