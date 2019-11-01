Омский танковый завод передает Т-80БВМ российским военным (ФОТО)

Омсктрансмаш продолжает поставки глубоко модернизированных основных боевых танков Т-80БВМ в части Российской армии. Очередная партия боевых машин отправилась к месту службы - в один из северных регионов России.

"Техносфера.Россия" уже писала о Т-80БВМ (см. http://tehnoomsk.ru/node/3657). Эта машина стала в 2019 году героем нескольких сюжетов телеканала Минобороны "Звезда" (в том числе программы "Военная приемка"). Танки этого типа оснащены газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. и современным комплексом вооружения. Обладая высокой маневренностью, Т-80БВМ также превосходит танки с дизельной силовой установкой в части эксплуатации в условиях Арктики и резкого континентального климата. Машина этой модификации не поставляется на экспорт.

Добавим, что модернизация Т-80 на омском танковом заводе ведется в рамках гособоронзаказа. В течение 2019 года российским военным будет поставлено "несколько десятков" новых Т-80БВМ из Омска. На фото: передача очередной партии из 10 Т-80БВМ, Омсктрансмаш, конец октября 2019 года.