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01.11.2019

Омский танковый завод передает Т-80БВМ российским военным (ФОТО)

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Омсктрансмаш продолжает поставки глубоко модернизированных основных боевых танков Т-80БВМ в части Российской армии. Очередная партия боевых машин отправилась к месту службы - в один из северных регионов России.

"Техносфера.Россия" уже писала о Т-80БВМ (см. http://tehnoomsk.ru/node/3657). Эта машина стала в 2019 году героем нескольких сюжетов телеканала Минобороны "Звезда" (в том числе программы "Военная приемка"). Танки этого типа оснащены газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. и современным комплексом вооружения. Обладая высокой маневренностью, Т-80БВМ также превосходит танки с дизельной силовой установкой в части эксплуатации в условиях Арктики и резкого континентального климата. Машина этой модификации не поставляется на экспорт.

Добавим, что модернизация Т-80 на омском танковом заводе ведется в рамках гособоронзаказа. В течение 2019 года российским военным будет поставлено "несколько десятков" новых Т-80БВМ из Омска. t-80bvm_omsk_2019_3_0.jpg На фото: передача очередной партии из 10 Т-80БВМ, Омсктрансмаш, конец октября 2019 года. t-80bvm_omsk_2019_1_0.jpg t-80bvm_omsk_2019_2_0.jpg

Тэги: 
танки
Т-80БВМ
Омск
Омсктрансмаш
Омский танковый завод
модернизация Т-80
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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