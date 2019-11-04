86 номинантов: итоги третьего заключительного этапа премии «Приоритет-2019»

Оргкомитет V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019» объявляет итоги третьего заключительного этапа конкурса. Отбор прошли 86 производственных компаний, представившие на конкурс свою импортозамещающую продукцию.

Отметим, что наиболее популярными номинациями третьего этапа стали «Приоритет - IT», «Приоритет – Машиностроение», «Приоритет – Оборудование», а также «Приоритет – Легпром». Именно в эти номинации было подано наибольшее количество заявок.

В целом, в 2019 году на премию «Приоритет» было подано более 480 заявок от российских производителей, из которых в ходе отбора Экспертного и Индустриального совета номинантами стали 175 компаний. Ознакомиться с полным списком номинантов 2019 года можно на официальном сайте премии: prioritetaward.ru.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет – 2019» запланирована на 28 ноября 2019 года и пройдет в Большом зале Общественной палаты РФ.

Итак, номинантами заключительного этапа премии «Приоритет-2019» стали:

АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - сыр «Русский Пармезан» ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» - комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кур, лошадей ООО «Технопул-Р» (Мос.обл.) - спиральный конвейер (транспортер) ООО Группа компаний «ВИК» (Мос. обл.) - антибактериальные, антипаразитарные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г.Санкт-Петерург) - безалкогольные сорта пива: «Балтика 0 Безалкогольное», «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», «Балтика 0 Грейпфрут» ООО «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» - программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения (программное обеспечение) ООО «Интегрированные системы» - Naumen Интеллектуальный поиск ЗАО "НАУ-СЕРВИС" - платформа NaumenSmartExpertise для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина» - программно-вычислительный комплекс (ПВК) «Волна» АО «БАРС Груп» - 1. Медицинская информационная система «БАРС.Здравоохранение»; 2. Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI; ООО "Диджитал Дизайн" – приложение «Мобильное рабочее место руководителя» ООО «Винтео» - сервер видеоконференций Vinteo, терминал видеоконференцсвязи Vinteo ООО «Колловэар» (Comindware) - Comindware Business Application Platform - инновационнаяплатформа ООО "Дата Экспресс" - автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро» ООО «Нетрика» - система бизнес-аналитики «N3.Аналитика» ООО "АЙ-СИС ЛАБС" - Z3X - облачная платформа комплексной автоматизации бизнес-процессов компаний. «Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани ЛТД» (г.Южно-Сахалинск) - Технология утилизации буровых отходов ПАО "Машиностроительный завод "Зио-Подольск" - Проектирование и изготовление витых теплообменников (испарителей этана) для объектов производства сжиженного природного газа (СПГ) ООО «ССТэнергомонтаж» (Мос.обл.) - Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 (система на основе скин-эффекта) ООО Научно-производственная компания «Геоэлектроника сервис» (г.Тверь) - Станция геолого-технологических исследований компьютеризованная "РАЗРЕЗ-2" Группа компаний "ЭнергопромАвтоматизация" (г.Санкт-Петербург) - Автоматизированная информационная система NPT Platform ООО «ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ» - Коллекция мужской спортивной одежды «PUTIN TEAM» ООО Центр Проектирования Обуви Специального Назначения "ОРТОМОДА" - Обувь с внешними жёсткими элементами, выполненная с применением аддитивных технологий.Коллекция рабочей ортопедической обуви ОАО «Силуэт» - Средства индивидуальной защиты - комплекты для защиты персонала от электрических полей промышленной частоты и наведенного напряжения АО «ПТК «Модерам» - Белая обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий АО «Научно-исследовательский институт технических тканей» - Диафрагменная ткань для получения никеля из электролитных растворов. Группа компаний «Обувь России» - 1.Ботинки 3 сезона. 2. Специальная обувь из ЭВА, которая подходит для специалистов в области здравоохранения, фармацевтической и пищевой промышленности. ООО «Эйлитон» - Средства взятия крови – вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC и микропробирки с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови ЮНИВЕТ АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» - Радиохимический препарат на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы АО «НПО «Андроидная техника» - Комплекс экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» - система реанимационная открытая для новорожденных «ОРС-BONO», фиброоптическая система фототерапии для новорожденных Билифлекс ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ» - Аппараты ортопедические из композиционных материалов на всю ногу с корсетом Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Набор реагентов ООО «Новые Биомедицинские Решения» - Гемостатическое средство, останавливающие внешние кровотечения различной интенсивности. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации - Ингибитор белка-транспортера гликопротеина-Р растительного происхождения АО «Фармасинтез» - Оргаспорин (МНН Циклоспорин), мягкие капсулы ООО «Аквелит» - Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (г.Санкт-Петербург) - Циклотроны для наработки радиоизотопов медицинского назначения АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» – генератор карт RN7D (ФРГ) на блок БФНИ-1, CMA-2012С (Канада) на ДИСС-450, курсовертикаль LCR-100 (ФРГ) на КВ-1, блок SPDU (США) на блок БЗК-1А EKF, ООО «Электрорешения» - Распределительные пластиковые щиты серии SlimBox IP41, ШинопроводыHyperion ООО «Терминальные Технологии» - Транспортный валидаторValitek ООО «Русэлпром» - Тяговый асинхронный двигатель для пригородных электричек ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОН», предприятие Госкорпорации «Росатом») - Установка кондиционирования отработавших радиоактивных ионообменных смол непосредственно в контейнере для захоронения АО "ГМС Ливгидромаш" – Циркуляционные насосные агрегаты ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт) АО "Белорецкий металлургический комбинат" - Канаты стальные экскаваторные конструкции с полимерным покрытием, проволока стальная пружинная термически обработанная ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации - Металлопорошковые композиции (МПК) из сплавов в систем ПАО «ОДК-Сатурн» - Металлопорошковые композиции титанового сплава ВТ6, кобальт-хромового сплава КХ28М6 и нержавеющей стали Х15Н5Д4Б применяемые в аддитивном производстве изделий для нужд авиадвигателестроительной отрасли ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - аглофабрика № 5 Государственный научный центр РФ Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» - Коррозионностойкая супердуплексная сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш АО «Северсталь канаты» - Специальные канаты для канатных дорог Triniks® ZL СТО 34269720-ТУ 006-2016, Стальные трехпрядные канаты для тросовых дорожных ограждений СТО 71915393-ТУ 110-2011 АО «Лазерные системы» - установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250 АО «ГРС Урал» - горизонтальные расточно-фрезерные станки и горизонтальные обрабатывающие центры ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования» - электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные ПАО «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ») - капитальный, аварийно-востановительный ремонт ГТД. Производство всей номенклатуры запасных частей для их выполнения и для нужд газотранспортных, газодобывающих предприятий и для нужд малой энергетики. АО «Метровагонмаш» (Мос.обл.) - рельсовый автобус РА-3, вагоны метро серии 81-765/766/767 ООО «Вологодские машины» - автоцистерны объемом от 4,2 до 20,0 м3, прицеп-цистерны от 8,0 до 12,0 м3, полуприцеп-цистерны от 16,0 до 32,0 м3. ОАО «ЕПК Волжский» - роликовые подшипники 6-42506АЕМ, N-7418, N-7820 для ответственных узлов автомобилей КАМАЗ АО "Уральский турбинный завод" (г.Екатеринбург) - Турбина новой серии с осевым выхлопом Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт) АО «Газэнергосервис» - Рабочие и направляющие лопатки осевого компрессора, рабочие и направляющие лопатки турбин газотурбинных двигателей судового типа ДГ90, ДН80, ДУ80 производства ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (Украина) АО «Федеральный научно – производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» - Система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, Манипулятор механический копирующий ММК-10-2Г АО "Исток" - Ветроэнергетические установки «Исток» ООО «Метмаш» (Нижегородская обл.) - Якорь ПДСБ - повышенной держащей силы сбалансированный. АО "Группа Кремний Эл" - транзисторы, интегральные микросхемы АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» - бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов Су-30СМ, коллиматорный авиационный индикатор ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - программа организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500 АО "ПО "Севмаш" - комплекс стендов для испытаний оборудования кораблей нового поколения - АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» - полировальный порошок марки «Модипол», для обработки высокоточного оптического стекла, зеркал и других изделий. 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Приволжский), экскурсионно-развлекательная рекреационная программа «Берег хорошего настроения» ЗАО «Терминал», Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» - Медицинский туризм направленный на лечение позвоночника и сопутствующих заболеваний.

Справка о премии «Приоритет»:

Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» учреждена в 2015 году НП «Центр развития общественных коммуникаций». Её цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса: prioritetaward.ru