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04.11.2019

86 номинантов: итоги третьего заключительного этапа премии «Приоритет-2019»

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Оргкомитет V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019» объявляет итоги третьего заключительного этапа конкурса. Отбор прошли 86 производственных компаний, представившие на конкурс свою импортозамещающую продукцию.

Отметим, что наиболее популярными номинациями третьего этапа стали «Приоритет - IT», «Приоритет – Машиностроение», «Приоритет – Оборудование», а также «Приоритет – Легпром». Именно в эти номинации было подано наибольшее количество заявок.

В целом, в 2019 году на премию «Приоритет» было подано более 480 заявок от российских производителей, из которых в ходе отбора Экспертного и Индустриального совета номинантами стали 175 компаний. Ознакомиться с полным списком номинантов 2019 года можно на официальном сайте премии: prioritetaward.ru.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет – 2019» запланирована на 28 ноября 2019 года и пройдет в Большом зале Общественной палаты РФ.

Итак, номинантами заключительного этапа премии «Приоритет-2019» стали:

  1. АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - сыр «Русский Пармезан»
  2. ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» - комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кур, лошадей
  3. ООО «Технопул-Р» (Мос.обл.) - спиральный конвейер (транспортер)
  4. ООО Группа компаний «ВИК» (Мос. обл.) - антибактериальные, антипаразитарные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты
  5. ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г.Санкт-Петерург) - безалкогольные сорта пива: «Балтика 0 Безалкогольное», «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», «Балтика 0 Грейпфрут»
  6. ООО «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ»  - программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения (программное обеспечение)
  7. ООО «Интегрированные системы» - Naumen Интеллектуальный поиск
  8. ЗАО "НАУ-СЕРВИС" - платформа NaumenSmartExpertise для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
  9. ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина» -  программно-вычислительный комплекс (ПВК) «Волна»
  10. АО «БАРС Груп» - 1. Медицинская информационная система «БАРС.Здравоохранение»; 2. Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI;
  11. ООО "Диджитал Дизайн" – приложение «Мобильное рабочее место руководителя»
  12. ООО «Винтео» - сервер видеоконференций Vinteo, терминал видеоконференцсвязи Vinteo
  13. ООО «Колловэар» (Comindware) - Comindware Business Application Platform - инновационнаяплатформа
  14. ООО "Дата Экспресс" - автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро»
  15. ООО «Нетрика» - система бизнес-аналитики «N3.Аналитика»
  16. ООО "АЙ-СИС ЛАБС" - Z3X - облачная платформа комплексной автоматизации бизнес-процессов компаний.
  17. «Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани ЛТД» (г.Южно-Сахалинск) - Технология утилизации буровых отходов
  18. ПАО "Машиностроительный завод "Зио-Подольск"  - Проектирование и изготовление витых теплообменников (испарителей этана) для объектов производства сжиженного природного газа (СПГ)
  19. ООО «ССТэнергомонтаж» (Мос.обл.) - Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 (система на основе скин-эффекта)
  20. ООО  Научно-производственная компания «Геоэлектроника сервис» (г.Тверь) - Станция геолого-технологических исследований компьютеризованная "РАЗРЕЗ-2"
  21. Группа компаний "ЭнергопромАвтоматизация" (г.Санкт-Петербург) -  Автоматизированная информационная система NPT Platform
  22. ООО «ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ» - Коллекция мужской спортивной одежды «PUTIN TEAM»
  23. ООО Центр Проектирования Обуви Специального Назначения "ОРТОМОДА" - Обувь с внешними жёсткими элементами, выполненная с применением аддитивных технологий.Коллекция рабочей ортопедической обуви
  24. ОАО «Силуэт» - Средства индивидуальной защиты - комплекты для защиты персонала от электрических полей промышленной частоты и наведенного напряжения
  25. АО «ПТК «Модерам» - Белая обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий
  26. АО «Научно-исследовательский институт технических тканей» - Диафрагменная ткань для получения никеля из электролитных растворов.
  27. Группа компаний «Обувь России» - 1.Ботинки 3 сезона. 2. Специальная обувь из ЭВА, которая подходит для специалистов в области здравоохранения, фармацевтической и пищевой промышленности.
  28. ООО «Эйлитон» - Средства взятия крови – вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC и микропробирки с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови ЮНИВЕТ
  29. АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» -  Радиохимический препарат на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы
  30. АО «НПО «Андроидная техника» - Комплекс экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением
  31. АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» - система реанимационная открытая для новорожденных «ОРС-BONO», фиброоптическая система фототерапии для новорожденных Билифлекс
  32. ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ» - Аппараты ортопедические из композиционных материалов на всю ногу с корсетом
  33. Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Набор реагентов
  34. ООО «Новые Биомедицинские Решения» - Гемостатическое средство, останавливающие внешние кровотечения различной интенсивности.
  35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации -  Ингибитор белка-транспортера гликопротеина-Р растительного происхождения
  36. АО «Фармасинтез» - Оргаспорин (МНН Циклоспорин), мягкие капсулы
  37. ООО «Аквелит» - Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные
  38. АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (г.Санкт-Петербург) - Циклотроны для наработки радиоизотопов медицинского назначения
  39. АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» – генератор карт RN7D (ФРГ) на блок БФНИ-1, CMA-2012С (Канада) на ДИСС-450, курсовертикаль LCR-100 (ФРГ) на КВ-1, блок SPDU (США) на блок БЗК-1А
  40. EKF, ООО «Электрорешения» - Распределительные пластиковые щиты серии SlimBox IP41, ШинопроводыHyperion
  41. ООО «Терминальные Технологии» - Транспортный валидаторValitek
  42. ООО «Русэлпром» - Тяговый асинхронный двигатель для пригородных электричек 
  43. ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОН», предприятие Госкорпорации «Росатом») -  Установка кондиционирования отработавших радиоактивных ионообменных смол непосредственно в контейнере для захоронения
  44. АО "ГМС Ливгидромаш" – Циркуляционные насосные агрегаты ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт)
  45. АО "Белорецкий металлургический комбинат" -  Канаты стальные экскаваторные конструкции с полимерным покрытием, проволока стальная пружинная термически обработанная
  46. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации - Металлопорошковые композиции (МПК) из сплавов в систем
  47. ПАО «ОДК-Сатурн» - Металлопорошковые композиции титанового сплава ВТ6, кобальт-хромового сплава КХ28М6 и нержавеющей стали Х15Н5Д4Б применяемые в аддитивном производстве изделий для нужд авиадвигателестроительной отрасли
  48. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - аглофабрика № 5
  49. Государственный научный центр РФ Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» - Коррозионностойкая супердуплексная сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш
  50. АО «Северсталь канаты» - Специальные канаты для канатных дорог Triniks® ZL СТО 34269720-ТУ 006-2016, Стальные трехпрядные канаты для тросовых дорожных ограждений СТО 71915393-ТУ 110-2011
  51. АО «Лазерные системы» - установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250
  52. АО «ГРС Урал» - горизонтальные расточно-фрезерные станки и горизонтальные обрабатывающие центры
  53. ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования» - электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные 
  54. ПАО «Тюменские моторостроители» (ПАО «ТМ») - капитальный, аварийно-востановительный ремонт ГТД. Производство всей номенклатуры запасных частей для их выполнения и для нужд газотранспортных,    газодобывающих предприятий и для нужд малой энергетики.
  55.  АО «Метровагонмаш» (Мос.обл.) - рельсовый автобус РА-3, вагоны метро серии 81-765/766/767
  56. ООО «Вологодские машины» - автоцистерны объемом от 4,2 до 20,0 м3, прицеп-цистерны от 8,0 до 12,0 м3, полуприцеп-цистерны от 16,0 до 32,0 м3.
  57. ОАО «ЕПК Волжский» - роликовые подшипники 6-42506АЕМ, N-7418, N-7820 для ответственных узлов автомобилей КАМАЗ
  58. АО "Уральский турбинный завод" (г.Екатеринбург) - Турбина новой серии с осевым выхлопом Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт)
  59. АО «Газэнергосервис» - Рабочие и направляющие лопатки осевого компрессора, рабочие и направляющие лопатки турбин газотурбинных двигателей судового типа ДГ90, ДН80, ДУ80 производства ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (Украина)
  60. АО «Федеральный научно – производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» - Система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, Манипулятор механический копирующий ММК-10-2Г
  61. АО "Исток" - Ветроэнергетические установки «Исток»
  62. ООО «Метмаш» (Нижегородская обл.) - Якорь ПДСБ - повышенной держащей силы сбалансированный.
  63. АО "Группа Кремний Эл" - транзисторы, интегральные микросхемы
  64. АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» - бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов Су-30СМ, коллиматорный авиационный индикатор
  65. ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - программа организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500
  66. АО "ПО "Севмаш" - комплекс стендов для испытаний оборудования кораблей нового поколения -
  67. АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» - полировальный порошок марки «Модипол», для обработки высокоточного оптического стекла, зеркал и других изделий.
  68. АО «КАУСТИК» - оксид магния
  69. ООО «Экокремний» - синтетический аморфный тонкодисперсный диоксид кремния (кремнезем) Ковелос. Шифр продукта Д13Х67 ( в списке импортозамещающей продукции Минпромторга РФ)
  70. АО «Ведущий научно-исследовательский Институт Химической Технологии» - инновационная технология получения гидроксида бериллия
  71. АО «Гринатом» - типовое автоматизированное рабочее место (АРМ) на отечественном программном обеспечении
  72. АО «Фармасинтез» - инвестиционный проект «Строительство завода по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов»
  73. АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - Антистрессовая терморегулирующая кормовая добавка
  74. ООО «Нанотехнологический Центр Композитов» - Система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap® для ремонта и восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений. Эффективная замена традиционному методу усиления железобетонных конструкций металлом.
  75. ООО «БФК-Проект» - Система пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления
  76. АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов») - локализация, разработка и изготовление насосного оборудования, испытания насосного оборудования.
  77. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» - дноуглубительное судно с объёмом трюма 2000 м3 «Юрий Маслюков»
  78. ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» - Мука
  79. Nexign (АО«Нэксайн») - Полнофункциональная BSS-платформа Nexign
  80. Группа Компаний «КЛАС» - Туалетная вода для мужчин ALAN BRAY L’HOMME Legend
  81. ООО «Линкорп» - Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий «Видеоокулограф»
  82. ООО "РиА-Групп - Российский протокол передачи данных – LINC, мобильные и стационарные базовые станции, многофункциональные интеллектуальные радиконтроллеры, комплексная программная платформа «Аурастат»
  83. АО Научно-производственный центр «ЭЛВИС» - Станция радиолокационная «ЕНОТ»
  84. ГК Микрон и АО Научно-исследовательский институт молекулярной электроники - Микроконтроллер MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт для контактных и бесконтактных платежей
  85. ООО "Интел-Тур" - Экскурсионная программа «Связь времен по Волге» (межрегиональный речной маршрут г. Дубна – п. Белый городок– п. Приволжский), экскурсионно-развлекательная рекреационная программа «Берег хорошего настроения»
  86. ЗАО «Терминал», Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» - Медицинский туризм направленный на лечение позвоночника и сопутствующих заболеваний.

Справка о премии «Приоритет»:

Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» учреждена в 2015 году НП «Центр развития общественных коммуникаций». Её цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса: prioritetaward.ru

Тэги: 
Приоритет-2019
Национальная премия в области импортозамещения
импортозамещение
Премия Приоритет
Разделы: 
Промышленное производство

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