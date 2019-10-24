В России развернута третья РЛС Резонанс-Н для обнаружения целей в Арктике



В нашей стране продолжается создание сети радиолокаторов, формирующих единую систему обнаружения приближающихся крылатых ракет, малозаметных («стелс») самолетов и беспилотников, а также гиперзвуковых целей. Еще одна такая станция развернута на Новой Земле.

Что известно о характеристиках радиолокационной станции? Это модульная многофункциональная когерентная РЛС с фазированной антенной решеткой, работающая в метровом диапазоне и способная видеть баллистические цели на расстоянии до 1200 км, и воздушные цели – до 600 км. Дальность по высоте – до 100 км. Разработана она в начале 2010-х годов. В радиолокационной станции реализован физический принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов, способствующий резкому увеличению их эффективной отражающей поверхности (ЭОП). Этот метод делает широко разрекламированную на Западе технологию «стелс» в диапазоне работы русского радара малорезультативной и сводит практически к нулю огромные капиталовложения вероятных противников в разработку дорогостоящих воздушных объектов с использованием технологий малой заметности, в частности для ВВС. Принципы резонансной радиолокации по обнаружению широкого класса воздушных целей, в том числе и баллистических со сниженной заметностью, были успешно проверены на различных математических моделях как в натурных условиях, так и на полигонах, и полностью себя оправдали.

Новая РЛС на Новой Земле – третий по счету «Резонанс-Н», построенный и заработавший в русской Арктике. Ее официальный ввод в строй запланирован на ноябрь 2019 года. Общее уже собранных «Резонансов-Н» сейчас составляет 4 единицы, пятая станция находится в процессе производства.