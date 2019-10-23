Новый пусковой стол для космодрома Восточный построен в Северодвинске



Работу по созданию пускового стола выполнили на предприятии «Промышленные технологии» для новой российской площадки по запуску ракет «Ангара» на Восточном. После прохождения необходимых испытаний конструкция будет отправлена к месту службы Северным морским путем.

Сейчас на российском заводе в Архангельской области изготавливают комплект металлических ферм для пускового стола, это конструкции общей массой порядка 425 тонн. Следом будет построен транспортно-установочный агрегат. Все изделия будут использованы на строящемся новом старте ракет-носителей «Ангара».



Ранее «Промышленные технологии» уже участвовало в работе по выпуску составляющих для аналогичного комплекса, который сегодня активно используется на военном космодроме «Плесецк». Стоит заметить, что предприятие из Северодвинска стабильно работает уже много лет, и является хорошо зарекомендовавшим себя поставщиком продукции для военных, железнодорожников, судостроителей и Роскосмоса.