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23.10.2019

Новый пусковой стол для космодрома Восточный построен в Северодвинске

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Работу по созданию пускового стола выполнили на предприятии «Промышленные технологии» для новой российской площадки по запуску ракет «Ангара» на Восточном. После прохождения необходимых испытаний конструкция будет отправлена к месту службы Северным морским путем.

Сейчас на российском заводе в Архангельской области изготавливают комплект металлических ферм для пускового стола, это конструкции общей массой порядка 425 тонн. Следом будет построен транспортно-установочный агрегат. Все изделия будут использованы на строящемся новом старте ракет-носителей «Ангара».
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Ранее «Промышленные технологии» уже участвовало в работе по выпуску составляющих для аналогичного комплекса, который сегодня активно используется на военном космодроме «Плесецк». Стоит заметить, что предприятие из Северодвинска стабильно работает уже много лет, и является хорошо зарекомендовавшим себя поставщиком продукции для военных, железнодорожников, судостроителей и Роскосмоса.

Тэги: 
Ангара
Северодвинск
Восточный
пусковой стол
транспортно-установочный агрегат
Промышленные технологии
Плесецк
Роскосмос
ВПК
Архангельская область
Разделы: 
Промышленное производство

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