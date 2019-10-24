В России началось строительство первого современного завода по выпуску катализаторов



На территории крупнейшего отечественного нефтеперерабатывающего предприятия – Омского НПЗ – стартовало строительство импортозамещающего комплекса по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки.

Проектная мощность нового завода – 21000 тонн продукции в год, производство запустят в 2021 году. Ориентировочная стоимость данного проекта – более 30 миллиардов рублей.

Новый промышленный проект в Омске закроет потребности российских нефтезаводов в современных и эффективных катализаторах каталитического крекинга и гидроочистки, необходимых для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга – для процессов глубокой переработки нефти, - после ввода в строй свернут закупку такой продукции за рубежом. На новом предприятии запланировано производство 4000 тонн катализаторов гидроочистки, 2000 тонн катализаторов гидрокрекинга и 15000 тонн катализаторов каталитического крекинга (НА ФОТО) в год. Внедрение современных систем очистки, герметизации и контроля позволит снизить нагрузку на окружающую среду в 2 раза.

Использоваться будут новые российские технологии производства, которые разработаны в нашей стране по заказу «Газпром нефти». Современное оборудование и уникальные научные разработки наших ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги.