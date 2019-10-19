Стилус-КИМ – новый российский измерительный прибор



В Омском государственном техническом университете разработано необычное измерительное устройство, обладающее компактными размерами и позволяющее измерять геометрию детали в пространстве. Проект уже получил второе место на крупном международном конкурсе за рубежом среди новых идей из 120 стран.

Устройство носит полное название «Мобильная координатно-измерительная машина «Стилус-КИМ», его спроектировал преподаватель ОмГТУ Александр Тигнибидин (на фото). Характеристики измерительного прибора позволяют сократить в разы время измерения по сравнению с обычными (стационарными) аналогами, при этом конечная стоимость готового изделия (при запуске в производство) будет также ниже. Используя российский «Стилус-КИМ», можно измерить деталь, не перемещая ее куда-то специально. Это в корне может изменить традиционный подход к измерениям. При массе около 120 граммов мобильная координатно-измерительная машина имеет в длину 31 см и диаметр около 2,5 см.

Показанный в октябре 2019 года концепт прибора из Омского Политеха оказался единственной отечественной разработкой на международном конкурсе «Интернет+» среди студентов и преподавателей вузов, проходившем в Китае. В финал конкурса попали 60 проектов, а россияне завоевали второе место. Команде проекта из России уже удалось заинтересовать предпринимателей и инвесторов из трех стран.