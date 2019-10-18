Западносибирские нефтепроводчики построили новую насосную станцию



Предприятие «Транснефть – Западная Сибирь», входящее в единую государственную систему нефтепроводов ПАО «Транснефть», построило новую магистральную насосную на перекачивающей станции «Барабинск» для обеспечения работы магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с февраля по сентябрь 2019 года специалисты выполнили обустройство площадки магистральной насосной, наружных сетей пожаротушения и водоотведения, технологического оборудования. Также были построены узел регулирования давления и расхода, площадка емкостей для сбора утечек нефтепродуктов и дренажа, кабельная эстакада, комплектная трансформаторная подстанция и щит системы управления. Смонтировано силовое электрооборудование. Узел регулирования давления и расхода установлен для поддержания требуемой подачи насосов при различных технологических режимах. Также выполнено устройство системы автоматизации технологических процессов магистральной насосной, пожаротушения, молниезащиты и заземления, электроснабжения, электрохимической защиты от коррозии.

Ввод в эксплуатацию новой магистральной насосной в Барабинске запланирован на ноябрь 2019 года.