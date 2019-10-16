Российский родстер Крым второй версии на полигоне (ФОТО)



На отечественном интернет-ресурсе Drive2 появились фото новой версии автомобиля «Крым», разработка которого велась силами молодежного конструкторского бюро МГТУ имени Н. Э. Баумана. Снимки сделаны во время тестов на московском полигоне осенью 2019 года.

Проект «бюджетного родстера» «Крым» вызвал пару лет назад большой интерес в отечественной автомобильной прессе. Первый показанный тогда прототип автомобиля, как и положено, свежей разработке содержал немало проблемных мест в конструкции, но несмотря на скептические отзывы критиков, работа над проектом была продолжена. Новый, появившийся в этом году, прототип №2 активно гоняют на треке, он успешно прошел краш-тесты в НАМИ. Что нового получила вторая версия «Крыма»?





Особо обращает внимание тот факт, что большая часть элементов, используемых при создании автомобиля, это серийные комплектующие от «Калины», в том числе 118-сильный двигатель (правда, в нем используется эффективная система выпуска и спортивная электронная прошивка). Такая концепция унификации с массовым российским автопромом, конечно, сделана для удешевления готового продукта, цену на который создатели озвучивают в пределах 700000 рублей.

Кузов «Крыма» №2 держится на коробчато-трубчатой несущей системе, которая сварена между собой отдельными профилями, благодаря которой получилась с одной стороны очень легкая, а с другой жесткая конструкция, как на изгиб, так и на кручение. На полигоне НАМИ были сделаны необходимые краш-тесты подобного каркаса, которые показали высокую пассивную безопасность благодаря запрограммируем деформируемым элементам. Некоторые элементы создавались на обычном 3D-принтере (решетка радиатора, корпуса фар). В последние вставили всю начинку и закрыли специальным стеклом.









У машины задний привод. Штатный двигатель «Калины» развернули на 180 градусов, а его центр масс находится перед задней осью, поэтому компоновка автомобиля – среднемоторная. В разработке тормозов приняла участие коммерческая структура. Автомобиль получил ABS, новую приборную панель, системы курсовой устойчивости, изменился механизм открывания капота (достаточно нажать кнопку и поднять крышку), радикально улучшена шумоизоляция. «Крым» стал легче и резче.

Как говорят разработчики, ведется работа над третьей машиной, в которой будет воплощен весь опыт создания доступного купе из России.