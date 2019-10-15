2С43 Мальва – новая 152-мм самоходная установка на шасси Брянского автозавода



Еще об одной новой российской артиллерийской системе стало известно осенью 2019 года. Речь идет о 152-мм орудии на шасси БАЗ-6010-027 Брянского автозавода.

Пока в специализированных блогах и форумах обсуждается единственный опубликованный проектный эскиз артиллерийского орудия, которое называют 2С43 «Мальва» и сообщают о месте изготовления опытного образца: это завод «Буревестник» в Нижнем Новгороде. Высказаны предположения, что данная артсистема в Российской армии заменит в перспективе обычные буксируемые орудия 1960-70-х годов, а также что работа над «Мальвой» ведется в рамках ОКР «Набросок» (ранее в него включали 3 комплекса – 120-мм «Флокс» на шасси Урал-ВВ, 120-мм «арктическая» «Магнолия» на шасси двухзвенного тягача ДТ-30МП и 82-мм миномет «Дрок» на камазовском шасси «Тайфун-ВДВ»).

Использование в новой системе автомобиля с колесной формулой 8х8 Брянского автозавода позволяет создать систему уникальной проходимости и полностью без иностранных комплектующих. Также на 2С43 предполагается установка оборудования оптико-электронного противодействия высокоточному оружию.

Боевые характеристики нового орудия пока не приводятся.