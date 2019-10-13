В России ведется разработка нового водородного автомобильного топливного элемента



Ученые из Института проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) готовят к показу прототип нового водородного топливного элемента и энергоустановки, работу над которыми планируют завершить в 2020 году и перейти к испытаниям предсерийных образцов.

Как поясняют разработчики, им удалось создать новую энергоустановку для автотранспорта с водородным топливным элементом, которая подзаряжает аккумулятор в процессе движения автомобиля. Получается гибрид, которому не нужно традиционное топливо, а на 100 км пробега будет требоваться всего 1,4 литра водорода. Основной проблемой в реализации проекта сейчас является отсутствие недорогих и безопасных отечественных заправочных станции на водороде. Ее также решают ученые, занятые в проекте – к моменту готовности к производству коммерческих образцов новой топливной системы они рассчитывают представить готовый к тиражированию заправочный комплекс собственной разработки, которым могут дополнить существующие газовые заправочные станции.

Прототип нового российского водородного топливного элемента покажут до конца октября 2019 года, а в начале 2020 года его выведут на испытания на легковых автомобилях. Летом 2020 года также запланированы первые тесты аналогичной системы отечественной разработки для грузовых машин.