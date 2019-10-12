В России начинается разработка многоразового космического корабля для запусков РН Союз-2 и Союз-5



Речь идет о транспортном корабле, который создаст в 2020-2023 годах предприятие МТКС (Международные транспортные космические системы) для доставки грузов на Международную космическую станцию и обратно. Проект получил название «Арго» и рассчитан на 20 полетов.

Как поясняют разработчики, перспективный транспортный корабль будет перевозить на орбиту 2 тонны груза и сможет возвращать обратно на поверхность Земли до 1 тонны. Возвращаемым будет грузовой отсек «Арго», а его двигательный отсек будет одноразовым. Согласно уже представленному специалистам Роскосмоса предварительному проекту, новый космический грузовик станет более выгодным в экономическом плане, чем используемый сегодня одноразовый корабль предыдущего поколения «Прогресс МС», в котором нет возможности возвращать какие-либо грузы с орбиты («Прогрессы» просто работают в одном направлении – доставляют все необходимое до станции, после чего их отстыковывают, сводят с орбиты, и они сгорают в плотных слоях атмосферы). Полезная нагрузка корабля «Прогресс МС» составляет до 2,6 тонн, один пуск такого грузовика стоит около 1,9 млрд рублей (то есть при максимальной загрузке стоимость доставки 1 кг примерно равна 730 тысячам рублей). Разработчики «Арго» обещают уложиться в стоимость одного цикла использования «Земля – МКС – Земля» в 0,75 млрд рублей, то есть почти в 2,5 раза дешевле. С учетом того, что новый русский орбитальный грузовик будет брать чуть меньше груза в целом, то каждый килограмм, выведенный им на орбиту будет примерно в 2 раза дешевле (примерно 360 тысяч рублей за кг).

В Роскосмосе предложили МТКС ориентироваться при конечной разработке нового корабля на два носителя – имеющуюся в наличии серийную ракету «Союз-2.1б» и разрабатываемую «Союз-5». Первый «Арго» должен отправиться на орбиту в 2023-2024 годах, а с 2026 года планируется начать использование сразу трех серийных кораблей, которые должны прослужить в течение последующего десятилетия. Для создания корабля и его постройки планируется создать кооперацию из нескольких крупных российских государственных предприятий космической отрасли.