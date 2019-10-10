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10.10.2019

Ястреб АВ – новый российский комплекс огневой разведки на шасси БАЗ-6910

yastreb_av_2020_mockup_0.jpg Отечественные специализированные интернет-ресурсы распространили фото новейшего радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии «Ястреб АВ», который сейчас находится на испытаниях.

7319447_original_0.jpg Фото нового комплекса, опубликованное в российском военном блоге bmpd

Новинка разработана в Туле на предприятии «Стрела», входящем в состав госконцерна «Алмаз-Антей». Создание комплекса выполнялось в 2011-2018 годах по госконтракту. В качестве базового шасси использован серийный автомобиль Брянского автомобильного завода с колесной формулой 8х8 БАЗ-6910. Технические характеристики «Ястреб АВ» не сообщаются, но имеются сведения, что они будут «в 2-3 раза превосходить существующие контрартиллерийские комплексы России и зарубежных стран».

Тэги: 
Ястреб АВ
НПО Стрела
Тула
контрбатарейная борьба
разведка огневых позиций
БАЗ-6910
Алмаз-Антей
РЛС
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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