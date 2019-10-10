Ястреб АВ – новый российский комплекс огневой разведки на шасси БАЗ-6910

Отечественные специализированные интернет-ресурсы распространили фото новейшего радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии «Ястреб АВ», который сейчас находится на испытаниях.

Фото нового комплекса, опубликованное в российском военном блоге bmpd

Новинка разработана в Туле на предприятии «Стрела», входящем в состав госконцерна «Алмаз-Антей». Создание комплекса выполнялось в 2011-2018 годах по госконтракту. В качестве базового шасси использован серийный автомобиль Брянского автомобильного завода с колесной формулой 8х8 БАЗ-6910. Технические характеристики «Ястреб АВ» не сообщаются, но имеются сведения, что они будут «в 2-3 раза превосходить существующие контрартиллерийские комплексы России и зарубежных стран».