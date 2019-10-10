Российское предприятие разработало новое измерительное оборудование для троллейбусов



Отечественное предприятие «Электроточприбор» (Омск) разработало и готовит к запуску в серийное производство новый прибор по измерению тока утечки на корпус троллейбуса и надежности электрических контактов (ПКТУ).

Омск стал вторым городом после Ижевска, где такие устройства начали внедрять на электротранспорте. Стоимость их значительно ниже иностранных аналогов.

Как прокомментировали представители омского городского предприятия «Электрический транспорт», проверку на предмет утечки тока каждый троллейбус перед выходом на маршрут проходил и раньше. Но точность показаний оставляла желать лучшего. Данные замеров сохранялись только в журнале оператора по выпуску. Однако теперь процесс не просто автоматизирован — новые цифровые технологии позволяют делать точную диагностику и сохранять необходимую информацию в базах данных. На троллейбусах ставятся специальные RFID-метки, позволяющие идентифицировать подвижной состав. Таким образом умный прибор узнает о том, какой именно троллейбус участвует в испытаниях. Информация считывается прибором с каждого корпуса, далее данные с ПКТУ автоматически поступают на сервер транспортного предприятия. Он измеряет значение утечки тока на корпус троллейбуса, показывает индикацию результатов измерений. На приборе также имеется световая и звуковая сигнализация. Надежность контакта измерительного комплекса с кузовом находится под контролем электроники. Теперь доступна передача и запись результатов измерений в электронный журнал с возможностью последующего анализа данных. Точность показаний позволяет не допустить выхода неисправной единицы на маршрут, что повышает безопасность перевозок пассажиров.

Разработчики нового токоизмерительного прибора работают на одном из известных в советское время оборонных заводов города. Там выпускали электронные и аналоговые приборы для космической и военной отраслей. Сегодня «Электроточприбор» выпускает светодиодные системы освещения и измерительные приборы для гражданских заказчиков.