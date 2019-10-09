Российская компания Промобот сообщила о производстве новых антропоморфных роботов



Ведущее отечественное предприятие по разработке и выпуску роботов для коммерческого сектора «Промобот» (Пермь) сообщило о начале выпуска и продаж российских роботов-компаньонов с внешностью человека.

Машины разработаны российскими инженерами и программистами и представляют собой полностью антропоморфных роботов. Они копируют эмоции человека: двигают глазами, бровями, губами и другими «мышцами», поддерживают разговор и отвечают на вопросы. Оригинальная технология и собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Специалисты компании создали собственную компонентную базу, а также использовали свою технологию создания реалистичной искусственной кожи. Особенностью русских антропоморфных роботов «Промобот» нового поколения является возможность персонализации их под конкретного заказчика. Например, андроиду может быть придана внешность известного человека. Вот как выглядит, например, образец русского «Промобота» с внешностью актера Арнольда Шварценеггера:

А так выглядит русский робот-Эйнштейн:



Также возможна загрузка в лингвистическую модель подобного робота оригинальных популярных фраз того или иного человека.

По мнению руководителя компании-разработчика Алексея Южакова, новый тип роботов поможет снять психологический барьер при взаимодействии между машиной и человеком в общественных местах.

Интерес к новому типу российских роботов уже проявили зарубежные заказчики.

Добавим, что «Промобот» является сегодня одним из мировых лидеров по продажам роботов в секторе услуг (консультации клиентов и продаж). Настоящим хитом стал разработанный нашими соотечественниками серийный робот Promobot v.4. Его можно увидеть в работе в самых разных странах мира.