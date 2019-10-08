В России разработали новый комплекс для модификации поверхностей с использованием аддитивных технологий



Созданный в Томске первый образец комплекса «УНИКУУМ» позволяет увеличить срок службы выпускаемых промышленностью инструментов и штампов от 3 до нескольких десятков раз. Устройство может заменить сразу несколько дорогостоящих промышленных установок для конструирования и модификации поверхности изделий.

Как сообщает портал «Наука в Сибири», в основе российской новинки – аддитивные технологии. Установка обладает огромными возможностями по формированию свойств поверхности, необходимых для конкретного изделия. У большинства деталей эксплуатационные характеристики на 70-80% зависят именно от свойств поверхности. Что представляет собой томский «УНИКУУМ»?

На этапе формирования поверхности изделие оказывается между источниками газовой и металлической плазмы. Электродуговое осаждение на поверхность различных вариантов химических соединений (нитридов, оксидов и карбидов) позволяет добиться нужного фазового состава и структуры поверхностного слоя детали (вплоть до формирования наноструктур), а также кратно повысить прочность и коррозийную стойкость изделия. Наличие манипулятора позволяет одновременно работать с несколькими объектами. На следующем этапе применяются различные электронно-пучковые режимы для перемешивания напыленного слоя с подложкой, что позволяет предотвратить его отслоение.

Среди дополнительных возможностей нового комплекса: диффузионное насыщение поверхности изделия нужными элементами (азотом, углеродом и другими), закалка поверхностного слоя изделия, а также измельчение его структуры при импульсном электронно-пучковом воздействии.

Добавим, что «УНИКУУМ» спроектирован и создан в Томске учеными Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук в кооперации с местной компанией «Пучково-плазменные технологии». Разработчики планируют вывести свою новинку на рынок после ряда доработок по итогам испытаний.