Авиаремонтный завод в Евпатории передал первый Су-25 ВКС России



Государственный Евпаторийский авиационный ремонтный завод (ЕАРЗ) с конца 2016 года задействован в программе по ремонту боевых самолетов для ВКС России. Первый Су-25 сдан заказчику, и сейчас на предприятии в работе находятся штурмовики Су-25, а также летающие амфибии Бе-12 Черноморского флота.

Известно, что на бывшем советском 316-м заводе в Евпатории в период нахождения Крыма в составе Украины (1991-2014 годы) пытались начать программу по ремонту штурмовиков Су-25, но как и многие громкие проекты украинских властей дело завершилось ничем. После возвращения полуострова в состав России на предприятии навели элементарный порядок и подключили его к выполнению гособоронзаказа.

На восстановление производственной базы и компетенций Евпаторийского авиационного ремонтного завода ушло около 3 лет. В сравнении с другими российскими аналогичными заводами предприятие в Крыму пока выглядит немного скромно, но теперь у него есть первые контракты от наших военных (ремонт 6 Су-25 и нескольких Бе-12) и можно говорить об определенных перспективах работы ЕАРЗ.



На фото: в цехе ЕАРЗ