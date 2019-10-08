Российская спутниковая система Канопус-В официально запущена в эксплуатацию



Развернутая в 2017-2018 годах на орбите Земли группировка из 4 отечественных спутников дистанционного зондирования «Канопус-В» и одного «Канопус-В-ИК» полностью введена в строй. Наземные и орбитальные части системы работают в штатном режиме. Что собой представляет комплекс «Канопус-В»?

Проект начался с разработки и запуска опытного спутника в 2012 году. В создании первого «Канопуса-В» приняли участие российская Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»), ряд предприятий союзной Белоруссии («Пеленг», «Белмикросхемы», «Интеграл») и компания из Великобритании SSTL (Surrey Satellite Technology Limited). В июле 2012 года опытный 500-килограммовый спутник начал съемку земной поверхности, находясь на солнечно-синхронной орбите на высоте около 500 км над поверхностью планеты. Данные с камер «Канопуса» передавались на Землю со скоростью до 122 Мбит/с.



Успешная работа первого аппарата позволила перейти к серийному выпуску последующих спутников системы – в течение 2018 года 4 однотипных аппарата «Канопус-В» были выведены на заданные орбиты российской ракетой «Союз-2.1а». Кстати, все их запуски были выполнены с нового космодрома Восточный.

Годом ранее с Байконура отправился в космос на аппарат «Канопус-В-ИК» (на рисунке внизу) - отличие этого аппарата от его собратьев заключается в использовании кроме обычных камер широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата 2000 км, способной обнаружить очаги пожара размером 5х5 метров.



Собранная в полном виде российская орбитальная группировка «Канопус-В» позволяет получать качественные фото выбранных участков территории России до 2 раз в сутки. Также спутники комплекса осуществляют мониторинг сельхозугодий, загрязнений атмосферы, развития чрезвычайных ситуаций. Еще одно назначение системы – обновление топографических карт масштаба 1:25000 и 1:50000.