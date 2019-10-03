Представлены новые образцы российских мобильных систем связи



Российский концерн «Созвездие» показал образцы своей новой продукции – базовую станцию LTE (4G) с поддержкой стандарта NB-IoT («интернет вещей») и портативные DMR-радиостанции, обеспечивающие качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км. Устройства вызвали интерес у российских спасателей.

Как сообщили разработчики, новая российская базовая станция LTE позволяет развернуть беспроводную сеть передачи данных со скоростью до 350 Мбит/с, работающую в диапазонах 450-2960 МГц. Устройство поддерживает требования передового международного стандарта NB-IoT, что позволяет использовать технологию интернета вещей для автоматизированного мониторинга безопасности и сигнализации о чрезвычайных ситуациях. NB-IoT (Narrow-Band IoT или NB-IoT) сертифицирован в 2016 году и представляет собой беспроводную узкополосную разновидность глобальных сетей с низким энергопотреблением (Low Power Wide Area, LPWA), которая в первую очередь предназначена для приложений межмашинного взаимодействия (М2М). Стандарт NB-IoT представляет собой двустороннюю связь, действующую в частотном канале шириной 200 кГц. Для того, чтобы запустить сеть в эксплуатацию, оператору всего лишь необходимо установить на базовой станции специальное программное обеспечение. Это актуально, если развертывать IoT-сеть уже на существующих частотах.

Новые отечественные DMR-радиостанции концерна «Созвездие» показаны в 3 версиях: портативная, для установки в автотранспорте и ретранслятор. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. Скорость установки соединения не превышает 30 миллисекунд. DMR-радиостанции позволяют организовать качественную связь на расстоянии до 10 км между ними, а базовая станция обеспечивает передачу цифровых данных на расстояние до 30 км. Старт серийного производства новой техники запланирован на 2020 год.