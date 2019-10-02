СБРМ – специальный разведывательный броневик для российских силовиков



На базе известного российского броневика «Тигр» специалисты Омского НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в госхолдинг «Росэлектроника») запустили в серийное производство специальную боевую разведывательную машину СБРМ. Новый автомобиль уже поступил на вооружение частей Росгвардии и готов к поставкам на экспорт.

СБРМ создан с использованием современных отечественных технологий в области связи и передачи данных. Дальность обнаружения целей с использованием всепогодного круглосуточного оптико-электронного комплекса, установленного на машине, составляет до 10 км. Обнаруженные объекты заносятся в режиме реального времени на электронную карту местности, данные передаются другим боевым подразделениям. В штатный комплект оснащения разведывательного броневика входит беспилотник.

При необходимости СБРМ может атаковать цель, приблизившись к ней на расстояние ближе 1,5 километра – такова максимальная дальность ведения боя с использованием установленной на машину 12,7-мм пулеметной установки. Стрельба может вестись автоматически по координатам цели.