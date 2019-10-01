Западносибирские нефтепроводчики запатентовали разработанные компьютерные программы



На предприятии «Транснефть – Западная Сибирь» (входит в единую государственную систему нефтепроводов ПАО «Транснефть») получены охранные документы на объекты авторских прав – о государственной регистрации программ для ЭВМ «Кадровый резерв АСУТП ПАО «Транснефть» и «Программа для информационной поддержки массовых мероприятий».

Как пояснили в пресс-службе предприятия, специализированная программа «Кадровый резерв АСУТП» предназначена для формирования списка кандидатов на резервную должность по направлению автоматизированных систем управления технологическими процессами. Программный продукт разработан с учётом требований нормативных документов ПАО «Транснефть». Среди его преимуществ– повышение эффективности процесса формирования кадрового резерва и сокращение временных сроков. Программа обеспечивает возможность одновременной работы большого количества пользователей, а также предусматривает разграничение прав доступа пользователей к вводимой и просматриваемой информации. Кроме того, применяемые информационные технологии позволяют в дальнейшем без дополнительных затрат внедрять продукт по всем профессиональным направлениям ПАО «Транснефть».

Программа для информационной поддержки массовых мероприятий используется для предоставления актуальной информации участникам, гостям и организаторам мероприятий различной направленности. Продукт предполагает возможность оперативного изменения информации (расписания, фото- и видеоматериалов, контактных данных) и работу сразу нескольких пользователей.

На сегодняшний день обе программы успешно внедрены в промышленную эксплуатацию на предприятии «Транснефть – Западная Сибирь».