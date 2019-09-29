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29.09.2019

Новый российский промышленный экзоскелет испытывают в Норильске

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Созданный в Юго-Западном университете (Курск) экзоскелет успешно проходит испытания на промышленной площадке компании «Норильский никель». Используя новинку, обычный человек может без особых усилий поднимать и переносить объекты массой до 60 кг: устройство с позвоночника работника переносит нагрузку на свой каркас, выполненный из авиационного алюминия.

Разработчики сообщают, что сейчас главная цель – снизить массу конструкции экзоскелета, который за время осуществления проекта стал легче уже на 5 килограммов и весит около 19 килограммов. Испытатели в Норильске отмечают, что устройство одевается и подгоняется под физиологические особенности человека легко, и на это у оператора уходит около 3 минут. Сейчас в экзоскелете из Курска могут работать люди ростом 160-195 см.
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На заводской площадке «Норильского никеля» сотрудник в экзоскелете успешно переносил 52-килограммовую задвижку, заменив в процессе обычно использующихся для этого двух человек. По итогам тестов в конструкцию будут внесены необходимые доработки.

Тэги: 
Юго-Западный университет
Курск
Экзоскелет
Норильск
Норильский никель
промышленный экзоскелет
будущее
Разделы: 
Научные разработки

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