Российские военные продемонстрировали совместный полет ударного БПЛА С-70 и истребителя Су-57



Развитие проекта тяжелого ударного сверхзвукового беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» в нашей стране продолжается. Минобороны распространило видеозапись и новые подробности о летных испытаниях первой в мире интеллектуальной боевой связки «истребитель Су-57 – БПЛА С-70».

По легенде учений, «Охотник», обладая пониженной радиолокационной заметностью, выполнил в автоматическом режиме выход в зону боевого дежурства и сработал как дополнение к радару Су-57, позволив пилоту самого мощного истребителя планеты, выполнить пуск ракет по цели без входа в зону ПВО противника. Поставленная задача была отработана беспилотником и боевым самолетом пятого поколения успешно.

Впервые подтверждено ранее высказанное в отечественных специализированных блогах предположение, что новейший российский БПЛА будет использоваться совместно с Су-57 и позволит серьезно увеличить боевые возможности истребителя. О подобной концепции, когда к одному дорогому и сложному самолету пятого поколения «добавляются» ударные и разведывательные беспилотники, речь идет уже не первый год у военных в США и РФ. В США таким самолетом должен был стать F-22, но вопреки гигантским бюджетам, за океаном аналогичный российскому С-70 тяжелый сверхзвуковой БПЛА для работы с ним пока не создан.



Российский «Охотник» - сейчас это опытная машина, но у нее очень хорошие перспективы. Показанная впервые в мире интеллектуальная боевая связка двух боевых летательных аппаратов (беспилотного и пилотируемого) говорит о продвижении работ на пути к так называемым самолетам «шестого поколения». Несмотря на долгие годы недофинансирования ВПК после распада СССР, российские разработчики сегодня снова выходят в лидеры по созданию перспективных систем вооружения.