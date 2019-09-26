Самый большой нефтезавод России получил 44-метровые реакционные колонны из Волгограда



На крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Омске, где продолжается масштабная модернизация производства, прибыло 700 тонн нового крупногабаритного российского оборудования для производства дизельного топлива.

Прибывшие из Волгограда (произведенные на предприятии «Волгограднефтемаш») 44-метровые колонны выполнены из прочной хром-молибден-ванадиевой стали. Оборудование проделало 9000-километровый путь по рекам и морям из европейской части страны в Западную Сибирь до Омска, где было выгружено на причал неподалеку от нефтезавода и, с использованием спецтехники, доставлено на территорию Омского НПЗ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в состав нового комплекса входят реакционные аппараты гидроочистки и депарафинизации, а также сепаратор высокого давления. После монтажа и запуска в эксплуатацию нового российского оборудования в течение 2 лет на предприятии будет в 2 раза увеличен выпуск дизельного топлива, а старые установки предыдущего поколения будут демонтированы. Общая стоимость проекта по строительству нового комплекса оценивается в 17,5 миллиардов рублей.



