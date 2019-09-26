С космодрома Плесецк успешно запущена четвертая в 2019 году ракета Союз-2



Российские военные выполнили успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с северного космодрома Плесецк в Архангельской области. Это четвертый пуск данного типа носителя с Плесецка в течение 2019 года и 40-й по счету с этой площадки. На орбиту ракета вывела новый спутник для наших военных «Космос-2541».

Спутник выведен на заданную орбиту, он принят на управление специалистами Космических войск Воздушно-космических сил страны. Об его назначении пока не сообщается.

Использованная версия ракеты имеет длину 46 метров, стартовую массу 313 тонн и способна выводить на разные орбиты от 2 до 8,7 тонн полезной нагрузки.

Добавим, что запуск носителя Союз-2.1б в очередной раз показал надежность носителей серии «Союз-2». На сегодняшний день общее количество запущенных ракет-носителей этого типа всех версий (Союз-2.1а, Союз-2.1б, Союз-2.1в, Союз-СТ-А, Союз-СТ-Б) подходит к 100. Кроме военного Плесецка «Союзы-2» со спутниками запускают с Байконура, Восточного и Куру (Южная Америка).