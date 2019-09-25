Ми-24П-1М: Еще одна модернизация самого известного боевого вертолета мира



Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания «Рычаг» (входит в концерн «Радиоэлектронное оборудование») в августе 2019 года представили свой вариант модернизации легендарного боевого вертолета Ми-24. Что представляет собой машина, получившая обозначение Ми-24П-1М?

По данным разработчиков, созданная ими по собственной инициативе версия «двадцать четвертого» оснащена полностью новым радиоэлектронным оборудованием, в состав которого входят пилотажно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР, полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны. Подчеркивается, что глубокая модернизация привела к тому, что от исходной машины «остались только фюзеляж и двигатели», а возможности применения новых видов ракетного оружия расширились. При этом стоимость Ми-24П-1М не превышает 60% цены выпускаемого сейчас серийно на Ростовском вертолетом заводе нового Ми-35М, являющегося серьезно доработанным развитием Ми-24 (произведено более 170 машин, в том числе для российских военных – более 70). Новый проект во многом ориентирован на зарубежные рынки, где сейчас используются немало закупленных в прежние годы Ми-24 разных версий.