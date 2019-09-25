РОСНАНО и премия «Приоритет» провели круглый стол по итогам импортозамещения в России

Успехи и проблемы импортозамещающего производства в России обсудили во вторник, 24 сентября, участники круглого стола «От импортозамещения к импортоопережению: что ждет отечественные технологии после 2020 года?», прошедшего в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва». Мероприятие организовано УК «РОСНАНО» при участии оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет».

Модератор круглого стола, старший управляющий директора по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «РОСНАНО» Тимур Котляр задал общий тон дискуссии. «На сегодняшний момент в России для аккумулирования инвестиций в производство, в обновление основных фондов, с целью выпуска экспортно-ориентированной продукции государством и бизнесом создана инновационная инфраструктура. Институты развития, фонды, ассоциации совместно с органами власти помогают эти проекты развивать», - рассказал он. Котляр отметил приоритет государственно-частного партнерства, призвав бизнес и власть к диалогу. Модератор пригласил участников круглого стола обсудить действующие государственные меры поддержки промышленности, организацию экспортного потенциала, а также тему привлечения инвестиций в промышленный сектор.

Доклад о предварительных итогах импортозамещения по результатам опросов промышленных предприятий, которые проводились с 2014 года, представил Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара. По его словам, импортозамещение в России сталкивается с трудностями, о преодолении которых говорить преждевременно. Так, основной помехой на пути импортозамещения в закупках промышленности остается отсутствие производства на территории РФ нужного предприятиям оборудования, комплектующих и сырья. Второй проблемой импортозамещения является качество отечественной продукции. При этом российская промышленность обладает достаточными простаивающими мощностями, отметил эксперт. Для решения проблем, по словам Цухло, необходимы инвестиции в российский несырьевой сектор.

О поддержке российских компаний при выходе на международные рынки рассказал Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами развития Российского экспортного центра (РЭЦ). По его оценке, сегодня государство предлагает большое количество инструментов для развития отечественных предприятий через различные институты развития. «РЭЦ развивает сотрудничество с максимально широким перечнем институтов. В перечне партнеров – более 25 институтов. Мы работаем над тем, чтобы в каждом отдельном случае с учетом функционала каждого из институтов использовать наиболее эффективные точки взаимодействия», - подчеркнул он.

О том, что импортозамещение будет работать, если на продукцию есть внутренний спрос и существует экспортный потенциал, рассказал Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию. Он посетовал, что пока в России поддерживаются конкретные предприятия, при этом необходимо рассматривать проекты в комплексе, в том числе «доращивая поставщиков».

О развитии программы импортозамещения в ИТ сфере рассказал Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ». В своем выступлении он сделал акцент на проблематике замещения иностранного программного обеспечения на отечественное. По его словам, необходимо замещать импортный софт на «доверенную среду», которая включает «доверенное железо», «доверенное» ПО и «доверенные инструменты и среду программирования». «Добиваться «доверенности» необходимо с учетом финансовых и временных ограничений, используя «асимметричные действия». То есть не разрабатывать все самим с нуля, а использовать СПО, интегрировать доверенное корневое встроенное ПО во внутреннюю систему управления и запуска импортного лицензионного процессора (trust zone), требовать раскрытия кода», - пояснил он.

Также Макаров отметил, что импортозамещение может решить проблему достижении технологической независимости и безопасности только временно. Для создания конкурентоспособного продукта (для устойчивого замещения) необходим достаточный объем рынка. Такой объем может дать только глобальный рынок. Поэтому нельзя ограничиться импортозамещением, подчеркнул Валентин Макаров.

Виталий Расницын, председатель оргкомитета премии «Приоритет», главной российской награды в области импортозамещения, отметил, что количество номинантов премии ежегодно растет. По его словам, традиционно наибольшее количество заявок на участие в премии поступает от компаний, работающих в IT-секторе, оборонной и фармацевтической промышленности, а также в машиностроении. «Сегодня затухает не тема импортозамещения, а завышенные ожидания с ним связанные», - резюмировал он.

На круглом столе также выступили руководители высокотехнологичных компаний, развивающие уже сегодня импортозамещение в России. Они рассказали об успехах и обозначили проблематику, с которой они сталкиваются. В частности, Андрей Николаев, генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы» рассказал о результатах и перспективах развития производства российского оптического волокна. Предприятие является инвестиционным проектом «РОСНАНО». На «Оптиковолоконных системах» производится около 4 млн км оптического волокна в год, что удовлетворяет потребностям 80% российского рынка. По результатам сертификации оптическое волокно данной компании допущено для использования на сетях ПАО «Ростелеком» и других операторов связи наряду с волокнами трех ведущих мировых производителей – Corning, OFS и Fujikura.

Эффективный пример импортозамещающей продукции – систему внешнего армирования CarbonWrap – представил Евгений Рафаилов, директор по продажам Нанотехнологического центра композитов (НЦК). Предприятие представляет собой производственно-инжиниринговый центр, решающий широкий круг задач в сфере изготовления изделий из композиционных материалов. В частности, здесь производят углеродные ленты, ткани, сетки, углепластиковые ламинаты, а также адгезивы и их связующие.

«По состоянию на 2018 год CarbonWrap занимает более 40% рынка аналогичной продукции», - отметил Евгений Рафаилов. По его словам, сегодня компания имеет 15 000 кв.м. производственных площадей, около 200 высококлассных специалистов со всего мира, а также 20 патентов на продукцию. Предприятие продолжит развиваться, потому что продукция компании уникальна и высокотехнологична, а также широко востребована на международных рынках», - заключил Рафаилов.

Материал публикуется в рамках информационного партнерства с Национальной премией в области импортозамещения «Приоритет