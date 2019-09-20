Российский комплекс РЭБ давит системы связи и деморализует солдат врага



Распространенная недавно информация о поступлении на вооружение Российской армии нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» свидетельствует о дальнейшем развитии одного из наиболее перспективных видов нелетального оружия в нашей стране. Что известно о новинке?

Согласно данным, уже приведенным в прессе нашими военными, в составе «Палантина» находятся 22 машины с установленным на них оборудованием и работающие в едином информационном поле. В качестве шасси использованы серийные 4-осные КамАЗы. Радиоэлектронные системы российской разработки, установленные на них, обладают высокой степенью автоматизации и являются основой для построения сетей из других комплексов РЭБ.





Основная задача «Палантина» - подавление всех видов связи противника. Комплекс успешно глушит спутниковые каналы передачи данных, радиопередатчики, мобильные телефоны и транкинговые радиостанции. Использование оригинальной архитектуры позволяет нарушить коммуникации и системы управления войсками врага, взламывать его сети и оказывать жесткий прессинг на его живую силу. Например, засыпать все телефоны, которыми пользуется противник, огромным потоком текстовых сообщений – от дезинформации до призывов к сдаче оружия.

Подмена сигналов управления и передачи данных для запущенных противником ракет - тема для российского комплекса уже не новая, но если раньше о ней говорили негласно, то сейчас практически официально говорят как об одной из опций новинки. То есть, используя «Палантин», можно перехватить контроль над крылатой ракетой и отправить ее по новым координатам. Это только часть возможностей российской системы РЭБ.