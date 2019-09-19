Российские инженеры предложили построить первый в мире атомный подводный танкер-газовоз



Проект санкт-петербургского бюро «Малахит» носит рабочее название «Пилигрим» и предназначен для российской Арктики. В случае его осуществления в мире появится новый тип судов с уникальными характеристиками, предназначенный для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Предложенная схема подводного танкера предполагает строительство огромного 360-метрового (!) судна шириной 70 метров и 12-метровой высоты, которое сможет за один рейс перевозить до 180000 тонн СПГ. Подводная скорость будет достигать 17 узлов, а обеспечить ее должны по мнению создателей проекта сразу 3 атомных серийных реактора РИТМ-200 (такие силовые установки уже выпускают в России для новых атомных ледоколов). Также судно должно получить три 30-мегаватных гребных электродвигателя и 8 вспомогательных водометных.

Предложение о строительстве первого в мире атомного подводного танкера-газовоза является чрезвычайно смелым и схоже по степени реализации с современными космическими проектами. Однако, с учетом того, что в России сегодня наблюдается бурное развитие темы арктического атомного флота и ведется разработка роботизированного подводного комплекса по подводной добыче газа, проект вполне осуществим в перспективе ближайших 10-15 лет.