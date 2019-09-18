Российские ученые успешно вживили отечественный биоимплантат из СВМПЭ



На малом инновационном предприятии «Биомиметикс», работающем на базе столичного университета МИСиС, рассказали об успешно выполненном совместном проекте с крупнейшим отечественным онкологическим центром - НМИЦ онкологии имени Блохина.

Речь идет об использовании в ходе опытной операции новейшей российской разработки - гибридного имплантата для замещения пораженного участка кости. Основой такого имплантата является сердцевина из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), а его каркас изготавливается из титанового сплава методом 3D-печати. В итоге получается близкая к настоящей копия кости, которая может находиться в организме пациента на протяжении всей жизни без какого-либо дополнительного последующего хирургического вмешательства.



Первым испытателем уникальной технологии стал обычный кот по кличке Лапуня. У 14-летнего домашнего животного с выявленной ранее остеосаркомой был удален пораженный опухолью 6-сантиметровый участок кости передней лапы, после чего на его место вживлен новый имплантат. Для ускорения процесса заживления вживляемая структура была заселена клетками, выделенными из костного мозга оперируемого. Как показало дальнейшее наблюдение за мохнатым испытателем новой российской технологии, операция привела к успеху.



В чем главные преимущества новой технологии? Она позволяет избежать ампутации пораженной конечности и инвалидности, а также использования металлических имплантатов предыдущего поколения, которые сложнее приживаются.

Особо стоит отметить, что это начало процесса внедрения биоимплантатов из СВМПЭ. До использования их в обычной медицине в России остается около 4 лет, говорят разработчики. За это время технология будет испытана еще несколько раз и проведена вся соответствующая сертификация.