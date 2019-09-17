В России установлен мировой рекорд скорости беспроводной передачи данных



Это произошло не в столице, и не в теплой лаборатории, а на далеком сибирском севере в районе небольшого города Игарка. Здесь был построен резервный беспроводной 40-гигабитный радиомост, дублирующий пересекающую по соседству по дну реку Енисей 40-гигабитную проводную цифровую магистраль.

Для чего потребовалось строительство столь сложной системы с резервированием? Начнем с того, что недавно построенную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) со скоростью 40 Гбит/с тянули на Таймыр к Норильску от Нового Уренгоя через болота и непроходимые местности. Уложив по дну огромной сибирской реки кабельную линию с одного берега на другой, российские связисты поняли, что без дублирующего радиоканала не обойтись: Енисей в период ледохода непредсказуем, риск повреждения ВОЛС весьма высок, а ремонт может затянуться надолго. Задача усложнялась тем, что протяженность устойчивого мощного радиомоста должна была достигать 11 километров, а заложенная в техзадание скорость равнялась все тем же 40 Гбит/с (как у проводной линии). Казалось бы: насколько мощная реклама могла бы получиться для разных именитых мировых брендов, и они должны были выстроиться в очередь бороться за право вписать свое имя в историю. Но не тут-то было!

Как выяснилось, никакие известные производители телекоммуникационного оборудования для радиопередачи данных в проекте участвовать не решились, и на запросы не ответили. Дело в том, что то, что захотели русские, за рубежом для скорости в 40 Гбит/с пока могут делать пока на куда более скромных расстояниях и в основном в лабораториях. Зафиксированы немецкие рекорды устойчивой передачи на дистанцию всего в 1,4 километра со скоростями в 40 и 100 Гбит/с на специальном полигоне и американский 20 Гбит/с на 13 км. А нашим нужны были 40 Гбит/с и на 11 километров! Да не на полигоне, а в условиях северной местности с экстремальным климатом. Пришлось за дело браться отечественной компании «ДОК» из Санкт-Петербурга, в которой на своем полигоне уже тестировали рабочую модель радиомоста на 40 Гбит/с (связка из 4 по 10 Гбит/с) на 4 км. Заказчик был удивлен, что в России есть такие решения мирового уровня и для начала решено было построить тестовый 10-гигабитный радиомост на 11 км, который бы показал наглядно, что у нас умеют справляться со сложнейшими задачами.

Изначально кажется несложно: сделали 4 параллельных радиоканала и получили искомый суммарный показатель. Но на практике возникают взаимные помехи, вплоть до того, что связь на радиочастоте вообще перестанет работать. Для решения ситуации обычно разносят сигналы по частоте и применяют разную поляризацию сигнала, - всё это непросто реализовать в «железе». Петербургские связисты сделали оригинальную схемотехнику на больших СВЧ-микросхемах на основе арсенида галлия и оказались правы. Уже в начале лета 2019 года первый беспроводной канал успешно протестировали на берегах Енисея. По итогам испытаний был построен полноценный радиомост на 40 Гбит/с, который в конце лета был сдан заказчику.

Вот так обычная российская компания создала уникальный проект в сфере телекоммуникаций, значительно перекрыв все сделанные в тепличных условиях рекорды своих известных зарубежных коллег. Разумеется, про это достижение не сообщили наши доблестные телеканалы, рейтинговые сайты и блогеры...