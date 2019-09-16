Самолет Байкал станет монопланом и избавится от американского мотора?

История разработанного в Новосибирске цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС («Байкал») продолжается, несмотря на недавние новости о якобы выборе другой машины для замены Ан-2. О развитии проекта стало известно из Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.

Напомним, что ТВС-2ДТС «Байкал» - это машина Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск). Самолет был признана удачной и по итогам испытаний его опытное производство планировалось начать осваивать в Улан_Удэ на местном авиазаводе уже с этого года с дальнейшим выходом на серийную сборку. Характеристики самолета были приведены отличные (см. наш материал 2018 года - http://tehnoomsk.ru/node/3214). Но у проекта есть одно слабое звено, которое практически ставит на нем крест, – использование американского двигателя. Во-первых, который дороже российских при любом раскладе, во-вторых – ставящий малую авиацию в зависимость от иностранного поставщика. Изначально разработчик почему-то ориентировался на западный мотор, то ли не веря, что в России смогут построить что-то аналогичное, то ли попросту игнорируя тему импортозамещения. Вроде бы у «Байкала» получается неясное будущее: в отечественных СМИ уже прошла информация о том, что «самолет для замены Ан-2» будут строить на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Но на Урале, где сейчас локализуют L-410 и осваивают L-610 (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3488) самолета такого класса просто нет. Что же дальше?

Согласно озвученной специалистами Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ), теперь речь идет о «Байкале», но уже с новейшим российским (!) двигателем ВК-800С (см. http://tehnoomsk.ru/node/3363) и варианте моноплана. То есть вроде как ТВС-2ДТС хоронить никто не собирается, но машина серьезно изменится и избавится от американского мотора, и это будет по-настоящему отечественный самолет.

В ЦИАМ говорят о двух версиях нового представленного аванпроекта «Байкала»: 1-двигательный и 2-двигательный. Оба с использованием турбовинтового ВК-800С. Эксперты рекомендуют сделать базовым двухмоторную версию с созданием на ее базе однодвигательного варианта. В России нужны обе версии «Байкала», - отмечается в сообщении.