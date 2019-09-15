Атомный ракетоносец проекта 949А успешно отработал уничтожение авианосца



На учениях на Тихом океане недавно прошедший глубокую модернизацию российский подводный атомный ракетный крейсер К-186 «Омск» выполнил успешный пуск ракеты «Гранит» на расстояние 350 км по макету боевого корабля.

С августа 2019 года «Омск» снова базируется на Камчатке после 4-летнего ремонта на заводе «Звезда». Кроме сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 «Гранит», предназначенных для уничтожения крупных кораблей условного противника, 154-метровая подлодка теперь имеет в своем арсенале новые ракеты «Оникс» и «Калибр». Подводное водоизмещение атомного ракетоносца, построенного в 1994 году, составляет почти 24 тысячи тонн. 2 реактора ОК-650В способны разогнать лодку под водой до скорости 61 км/ч. Максимальная глубина погружения составляет 500 метров.

Добавим, что лодки проекта 949А создавались в позднем СССР для уничтожения авианосных групп ВМС стран НАТО основным оружием - ракетами П-700. Такие ракеты имеют стартовый вес 7 тонн и обладают дальностью по комбинированной траектории полета более 500 км. Во время полета «Гранит» меняет скорость (1800 - 2500 км/ч) и высоту (от 14 километров до 25 метров). Боевая часть ракеты содержит около 600-700 кг взрывчатого вещества. Кроме лодок проекта 949А П-700 несут на борту надводные корабли - атомные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".