Плавучая атомная теплоэлектростанция Академик Ломоносов успешно прибыла в Певек

Единственная в мире действующая ПАТЭС «Академик Ломоносов» завершила 3-недельный переход по Северному морскому пути из Мурманска в порт Певек на Чукотке. 14 сентября наша станция пришвартовалась к месту базирования, где завершается строительство береговой инфраструктуры для ее работы.

До конца ноября 2019 года будет достроена подстанция, и к новому 2020 году ожидается плановый ввод новой российской атомной станции в эксплуатацию. Это станет историческим событием не только для российской, но и мировой ядерной энергетики – плавучая атомная теплоэлектростанция станет основой для энергосистемы значительной части удаленного арктического региона (см. наш предыдущий материал по теме http://www.tehnoomsk.ru/node/3759).

Добавим также, что «Академик Ломоносов» - теперь самая северная в мире атомная электростанция. Раньше таковой являлась отечественная Билибинская АЭС.