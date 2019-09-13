Новый российский бульдозер ЧТЗ получил версию известного отечественного мотора



На Челябинском тракторном заводе начали выпуск нового варианта бульдозера Б10 – Б10М.6100 – с серийной механической коробкой передач собственного производства. Машина получила модифицированную для нее версию мотора Ярославского завода – ЯМЗ-236НЕ2-51.

Как отмечают представители ЧТЗ, на машине стоит двигатель, унифицированный с семейством ЯМЗ-236, распространенным в нашей стране. Новая его версия - это ЯМЗ-236НЕ2-51. Он представляет собой V6 с турбонаддувом, мощностью 180 лошадиных сил. Благодаря его использованию, удалось снизить расход топлива на 10%. На заводе подчеркивают неприхотливость нового трактора в сложных условиях эксплуатации.