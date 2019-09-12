Какие 3D-принтеры выпускают в России?



Пока далекие от техносферы «диванные эксперты» вещают о нашей технической отсталости, в России активно развивается отрасль проектирования и выпуска аддитивного оборудования. По итогам 2018 года доля российских 3D-принтеров всех типов на рынке страны впервые достигла 40%, и это только начало.

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

Стартовав несколько лет назад с нуля, российские производители печатных устройств нового поколения вышли по годовым объемам продаж к отметке 0,76 млрд рублей. Именно на такую сумму нашим разработчикам по данным Минпромторга РФ удалось продать более 2900 3D-принтеров – от настольных до огромных, печатающих лазерным напылением металлического порошка. Конечно, последние продаются пока в единичных экземплярах, но согласитесь: если бы вам 10 лет назад сказали о том, что в России можно будет купить для производства отечественный принтер для печати металлических изделий, вы бы явно не поверили. Теперь о том, что это за устройства.

Главный вопрос для нашего медиаресурса «Техносфера. Россия» при разборе любого сделанного в нашей стране нового проекта всегда один: насколько он отечественный? То есть интересно, а есть ли на рынке в данном случае 3D-принтеров из России образцы изделий, где доля российских комплектующих превышает 70% или даже доходит до 90%? Оказывается есть. Познакомимся с данными проектами поближе. Для иллюстраций используем данные из каталога российских 3D-принтеров (есть и такой) образца 2019 года:

ПОКОРИТЕЛИ ПЛАСТИКА

Профессиональные принтеры Picaso 3D (Пикассо 3Д) разработаны и собраны в России. Доля отечественных комплектующих в них около 70%. Размеры готовых изделий в самой сложной модели Designer XL Pro от этого производителя достигают 36х36х61 см.

Российский производитель Imprinta (Импринта) среди своих моделей имеет принтер Hercules Strong Duo с долей российских комплектующих, превышающей 72%. Устройство может печатать 2 материалами одновременно, используя для этого 2 головки, объекты размером до 30х30х40 см.



Принтер Anyform PRO от другого российского предприятия – Total Z («Тотал Зед») – на 70% собран из отечественных деталей и узлов. Он позволяет печатать весьма крупные объекты размером до 120х65х120 см. Имеется более доступная и компактная модель Anyfrom 250G-3, выпускающаяся с 2016 года.

Предприятие «Зенит» в своих 3D-принтерах довело долю российских комплектующих до 90%. Самая «навороченная» модель Zenit Duo Switch может печатать сразу двумя материалами изделия размером до 19,4х19,5х23 см.



Компания «Сандримув» активно поставляет свои печатающие устройства в школы нашей страны. Уровень российских комплектующих в них составляет около 70%. Компактные 3D-принтеры этого производителя удобны при перевозке, в том числе при перелетах групп учащихся на соревнования (масса 9,2 кг, проходит как ручная кладь).

Российский производитель «СтереоТек» имеет в своем ассортименте принтер STE520 с долей отечественных комплектующих 94,5%. Это устройство позиционируется как первый в мире настольный 5D-принтер, работающий по оригинальной 5-координатной технологии и печатающий более прочные, чем при традиционной 3D-печати, изделия. Для работы машины создано оригинальное программное обеспечение. Область печати при этом относительно небольшая – 15х15х15 см.



Предприятие Magnum («Магнум») предлагает 3 модели 3D-принтеров, где 75% деталей сделаны в России. Самое большое из модельного ряда устройство RX-1 позволяет печатать изделия размером до 150х150х200 см.

3D-принтеры российской компании Vortex («Вортекс») на 80% состоят из наших комплектующих. Самая мощная модель – профессиональный GIANT («Гигант») с областью печати по высоте до 80 см и диаметром до 55 см.



В компактном принтере VolgoBot A4 от одноименной компании «ВолгоБот» область печати составляет 29,7х21х21 см. При этом в машине доля использованных российских комплектующих равна 70%.

Предприятие «ГОЗ» предлагает 3D-принтер «Гелиос-1», в котором 90% отечественных комплектующих. Разработчик подчеркивает использование управляющей платы своего производства и российского микроконтроллера «Миландр».



Печатающие устройства фирмы «Зверь» на 75-78% состоят из российских деталей. У них довольно крупная область печати – 65х58х80 см. Представлены 2 модели.

Российский производитель «Тридекволити» предлагает 5 моделей с 80% отечественных комплектующих. Среди них есть и печатающих двумя видами пластика крупногабаритные изделия, и устройство с модулем лазерной гравировки, и оригинальный принтер для школ, а также модели для профессиональных инженеров-конструкторов.

3D-принтер Skyone от компании 3D Laboratorio («3Д Лабораторио»), созданный по схеме SCARA, обладает более высокой скоростью, чем многие аналоги. Область печати 14х20х20 см. Доля российских комплектующих – 75%.



Две модели фирмы Geralkom-3d («Гералком-3д») работают с любым открытым программным обеспечением и состоят на 70% из российских комплектующих. Максимальный размер изделия не превышает 35х35х35 см.

Предприятие PrintBox3D («ПринтБокс3Д») выпускает свою модель White, которая на 75% состоит из отечественных деталей. Область печати: 22х21х23 см.

НАПЕЧАТАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА?

Если к этому месту читатель еще не выдохся, то самое время после печатающих пластиком 3D-принтеров перейти к промышленному оборудованию, использующему технологию селективного лазерного плавления металлических порошков. Да, это те самые дорогие, но очень нужные нашей высокотехнологичной отрасли, устройства, позволяющие печатать металлические детали и узлы.

Принтеры RusMelt300M и RusMelt300M от компании «Русатом - Аддитивные технологии» (структура «Росатома») состоят на 70% из отечественных комплектующих. В них – от 1 до 4 лазеров, а область печати достигает 61х61х50 см.



Предприятие «Лазерные системы» предлагает свою установку селективного лазерного сплавления М250. В ней 70% компонентов российского производства. Область печати – 25х25х25 см. Используются два одновременно работающих лазера.

Фирма «Эксклюзивные решения» предлагает принтеры с областью печати до 25х25х25 см, на которых под управлением оригинального программного обеспечения можно печатать металлические изделия для медицины. Доля российских комплектующих – 75-80%.



Еще один российский производитель ГК «Лазеры и аппаратура» предлагает «станок для лазерной наплавки и прямого выращивания из металлического порошка». Такой профессиональный 3D-принтер состоит на 70% из российских компонентов и может производить изделия в рабочей области 50х40х30 см.

Единственная разработка, которую придется включить в этот обзор, даже несмотря на то, что доля компонентов из России в ней всего 50%, это не имеющая аналогов в мире «ИЛИСТ-XL» из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (см. наш материал о недавнем рекорде, установленном на ней - http://www.tehnoomsk.ru/node/3760). Уникальные возможности этого принтера позволяют работать на нем со сложными формами, требующими высокой прочности и обладающими при этом большими габаритами и массой до 1 тонны!



Другой интереснейший промышленный аппарат от ученых того же вуза, с уже более высокой степенью использования отечественных комплектующих (65%) носит название «ИЛИСТ-Гибрид». Он сочетает в себе сразу две функции – печать из из металлического порошка и технологии механической обработки (фрезеровка, токарная обработка, сверление).

Предприятие «Аддитивные технологии» представляет 3 модели 3D-принтеров, которые в 3 раза дешевле зарубежных аналогов. Самое крупное из устройств АТ2000 позволяет с большой скоростью получать литейные формы размером почти до 2 метров. Во всех моделях этого производителя 90% компонентов – российского производства.



Модели российской компании Additive Solutions («Аддитив Солюшенс») состоят из российских деталей на 70%. В разработке программного обеспечения участвовали специалисты Московского авиационного института.

Фирма «Царь3D» также предлагает принтеры, печатающие металлическими порошками и на 70% состоящие из российских компонентов. В модели TS1200PRO можно создавать крупногабаритные элементы – литейную и штамповую оснастку, а также большие прототипы. Область построения достигает 120х60х90 см.

Особняком стоит компания «Аддитивное производство» представляет на рынке собственное устройство, печатающее прочные изделия из керамики, – AF200 Universal. В нем 85% отечественных деталей, а размеры области печати составляют 20х20х35 см. У компании также есть свое производство паст для печати.



ПРИНТЕР ВМЕСТО ТОЛПЫ СТРОИТЕЛЕЙ

Последний, третий раздел, нашего чрезвычайно длинного обзора рассказывает о первых строительных 3D-принтерах из России. Это машины, которыми уже строятся дома и хозяйственные помещения, причем не только в нашей стране – есть успехи в плане экспорта.

Отечественная фирма «АМТ-СПЕЦАВИА» за 3 года выпустила и продала уже более 70 строительных 3D-принтеров, организовав их выпуск на своей производственной площадке в Ярославле. Доля российских компонентов в их конструкции равна 90%. Устройства покупают иностранные покупатели: выполнены поставки в Германию, Чехию, Данию, Индию, Болгарию и в 4 бывшие советские республики. Не обошлось и без рекордов: так портальный принтер S-500 из линейки устройств российской компании стал самым большим строительным 3D-принтером в мире. Он позволяет печатать здания высотой до 80 метров и поэтажной площадью до 340 кв.метров.



Еще один производитель из нашей страны «Аркон» в этом сегменте делает первые шаги. В 2018 году компания предложила портальный строительный принтер ценой в 3 млн рублей с долей отечественных комплектующих в 65%. Область печати составляет 8х5х3 метра.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Обратим внимание читателей, что в материале приведены не все производители российских 3D-принтеров, и много моделей осталось «за бортом» по причине наличия в них большой доли импортных комплектующих. Общий вывод – отрасль в стране растет, появляются новые разработки, и будущее следующего технологического уклада приближается. И чтобы ни говорили многочисленные критики и скептики, российские производители не только существуют, но и успешно развиваются. Пусть у них всё получится.

Евгений Белкин