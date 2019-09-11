Как выглядит первый российский круизный лайнер проекта PV300



Чуть более 2 лет заняло строительство первого в России круизного пассажирского лайнера отечественного проекта PV300. Торжественная церемония спуска на воду большого 4-палубного судна состоялась в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года. Это первый с 1957 года лайнер подобного типа, спроектированный и построенный в нашей стране (в позднем СССР их заказывали за рубежом).

На борту 141-метрового первенца серии, названного «Мустай Карим» в честь советского поэта, участника Великой Отечественной войны из Башкирии, смогут путешествовать в комфортабельных каютах до 342 пассажиров. Экипаж и обслуживающий персонал новейшего теплохода составят 76 человек. Уровень сервиса на борту будет поддерживаться близким к 5-звездочным гостиницам. На лайнере есть тренажерный зал, спа-салон, парикмахерская, бары и рестораны, прогулочная зона и места для загорающих на верхней палубе, а также обзорные салоны, откуда туристы смогут рассматривать достопримечательности при отсутствии прогулочной погоды.









Отметим, что судно построено на нижегородской верфи «Красное Сормово». В свой первый рейс российский лайнер нового типа отправится уже весной 2020 года. Компания-оператор уже анонсировала его эксплуатацию на туристических речных маршрутах из Москвы до Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Астрахани.