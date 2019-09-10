Новый российский двигатель ЯМЗ-53426 стандарта Евро 6



На Ярославском моторном заводе (ЯМЗ) создан для грузовиков и автобусов двигатель, отвечающий требованиям международного экологического стандарта Евро 6. Это 4,43-литровый ЯМЗ-53426, он относится к современному семейству силовых агрегатов ЯМЗ-530. Что известно о новом русском моторе?

ЯМЗ-53426 это 4-цилиндровый двигатель, обладающий конкурентными характеристиками по расходу топлива и отвечающий современным мировым стандартам. Он обладает крутящим моментом 664 – 780 Нм и имеет диапазон мощности 170 – 210 лошадиных сил. В конструкции мотора реализована микропроцессорная система подачи топлива аккумуляторного типа (давление впрыска 2000 бар). При доработке силового агрегата до жестких норм Евро 6 инженеры Ярославского завода работали совместно немецкими коллегами из фирмы Bosch.

Первые образцы новых ЯМЗ-53426 сейчас проходят испытания на российском грузовике «ГАЗон Некст» и автобусах «Вектор Некст» и ЛиАЗ. Для «ГАЗона» и «Вектора» используются 170-сильные версии мотора, а более крупный ЛиАЗ получил его 210-сильный вариант.