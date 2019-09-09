Производство российского железнодорожного 150-тонного крана начнется в 2020 году



Разработанный при поддержке государства по программе импортозамещения на предприятии «Челябкрансервис» (Челябинская область) новый кран ФМ-150 готовят к запуску в серийное производство. При его создании получены сразу десять патентов на технические решения. Что это за машина?

ФМ-150 стал первым проектом по созданию мощного железнодорожного крана для челябинских машиностроителей. По данным предприятия-разработчика, новый кран имеет телескопическую овоидную стрелу и комбинированный привод агрегатов, машина базируется на железнодорожном шасси стандартной колеи 1520 мм. При собственной массе 180 тонн кран поднимает груз массой до 150 тонн. ФМ-150 планируют использовать при разгрузке тяжелой техники, крупногабаритных конструкций и проведении работ по подъему вагонов, сошедших с рельсов.



Согласно информации Минпромторга России, с 2020 года новый кран будет запущен в серийное производство.