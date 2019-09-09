В России начата разработка еще 3 новых авиадвигателей



В своем недавнем интервью генеральный конструктор государственной Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин рассказал о ведущихся в нашей стране разработках авиационных двигателей. Среди них названы новые проекты – ВК-650В, ВК-1600В и ПДВ-4000.

Главными проектами сегодня для российских двигателестроителей являются в гражданском секторе ПД-14 и ПД-35. По первому – начинается серийная сборка, для новейшего пассажирского самолета МС-21-300 уже отправлены производителю в Иркутск 3 силовых агрегата данного типа. По второму ведутся конструкторские работы и определен срок готовности к запуску в производство – 2027 год. Также планируется, что ПД-35 появится на разрабатываемом российско-китайском дальнемагистральном пассажирском CR929, возможно и появление 2-двигательной версии Ил-96 с высокой экономией по топливу. Интересно, что на базе ПД-14 за счет увеличения степени двухконтурности вентилятора может появиться более мощный ПД-16 для новой, более крупной версии лайнера МС-21 (МС-21-400). Разработчики особо подчеркивают, что все проекты на основе ПД-14 будут иметь унифицированный газогенератор, и базовые двигатели будут создаваться на его основе, что позволит не «плодить» обилие сильно отличающихся авиадвигателей для близких по классу самолетов.

Еще пара унифицированных между собой двигателей российской разработки последних лет – ТВ7-117СТ для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и ТВ7-117СТ-01 для гражданского Ил-114-300. Оба самолета сейчас находятся в стадии подготовки к производству.

Для российских вертолетов начата разработка двигателей ВК-650В и ВК-1600В. Первым оснастят Ка-226, второй предназначен для Ка-62. Возможно, что ВК-650В или его вариант будет до 2025 года установлен на еще один вертолет – «Ансат» (пока он оснащается иностранными силовыми установками).

Интересный проект создается под обозначением ПДВ-4000. Это совершенно новый двигатель для самолетов и вертолетов мощностью более 4000 л.с..

В заключение добавим, что экспертом не был упомянут в гражданском секторе перспективный двигатель ВК-800С, разработка которого активно ведется для замены иностранных моторов на начатом в России производстве самолетов Л-410.