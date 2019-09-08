О новых больших десантных кораблях для ВМФ России



До конца 2019 года завод «Янтарь» в Калининграде передаст российскому военно-морскому флоту второй большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов». На предприятии начато строительство еще двух БДК, формально того же проекта, но по факту это совсем другие корабли.

Проект 11711 был разработан еще в начале 2000-х годов. Первый корабль проекта «Иван Грен» (НА ФОТО) заложили в 2004 году, но по различным причинам завершили только в 2016-2017 годах. К этому моменту были пройдены тяжелые последствия девяностых годов, неоднократные метания тогдашнего руководства Минобороны и флота в сторону западных образцов, а также начало эпопеи с импортозамещением. Второй однотипный БДК «Петр Моргунов» поэтому в Калининграде построили уже на порядок быстрее: в 2015-2019 годах.

Весной 2019 года завод «Янтарь» начал строительство двух десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Несмотря на то, что в новостях фигурировал тот же проект 11711, первые официальные изображения показали, что перед нами серьезно измененный проект.



На рисунке: Как изменился проект 11711. Желтым цветом показан размер и силуэт первых двух БДК, красным - строящихся в новой версии.



Макет БДК измененного проекта 11711 (11711Э, 2019 год)

Если «Иван Грен» и «Петр Моргунов» имеют водоизмещение около 5000 тонн, то новая версия БДК – около 8000 тонн. Выросли и габариты заложенных в 2019 году кораблей – длина со 120 до примерно 150 метров, ширина с 16,5 до 19,5 метров. Вдвое увеличилась площадь полетной палубы для вертолетов. Также в российских специализированных блогах уже обсуждается использование более мощной силовой установки – на «Грене» и «Моргунове» используются по 2 отечественных дизеля 10Д49 по 5200 л.с каждый. Какие двигатели получат их наследники, пока не известно. Также улучшится оборонительное вооружение кораблей – в его состав войдет 76-мм современная артиллерийская установка и зенитно-ракетный комплекс (какой не уточняется).

Строительство двух БДК по серьезно измененному проекту калининградцы обещают завершить в течение ближайших 5 лет – до 2024 года.