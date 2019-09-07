Российский тепловоз ТЭМ18ДМ модернизировали



Выпускающийся уже около 11 лет на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) отечественный маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ модернизировали, внедрив в его конструкцию ряд усовершенствований. Сегодня это один из наиболее востребованных маневровых локомотивов на железных дорогах нашей страны и ряда стран ближнего зарубежья.

Как сообщают представители предприятия, ТЭМ18ДМ оснастили системой автоматического запуска-остановки дизеля, системами подготовки сжатого воздуха и электропневматического торможения. Система автоматического запуска-остановки дизеля в зимний период позволяет без вмешательства машиниста автоматически отключать и запускать дизель машины при понижении и повышении температуры охлаждающего контура с целью поддержания его в нормальном состоянии и обеспечения экономии топлива.

После завершения разработки и заводских испытаний опытная машина протестирована в режимах маневровой, горочной, хозяйственной и вывозной работы на Московской железной дороге. Следующий этап испытаний – на полигоне АО «ВНИКТИ» в Коломне (приёмочные и сертификационные испытания).

Добавим, что ТЭМ18ДМ предназначен для выполнения вывозной, маневровой и горочной работы на железнодорожных путях колеи 1520 мм в районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 50° С до плюс 40° С. Масса почти 17-метрового маневрового тепловоза достигает 126 тонн, а мощность дизельной силовой установки – 1200 л.с. Локомотив производится на Брянском машиностроительном заводе с 2008 года.